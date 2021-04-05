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«Евроцемент» растворяется в «Смикоме»
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Газета
«Евроцемент» растворяется в «Смикоме»
Газета № 044 (3333) (0504) Бизнес,
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«Евроцемент» растворяется в «Смикоме»

Сбербанк выбрал будущего владельца созданной Филаретом Гальчевым компании
«Смиком», связанный с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, по итогам аукциона купит 100% акций «Евроцемента». Среди претендентов на актив также были «Газметаллпроект» Льва Кветного и глава «Сибура» Дмитрий Конов
Фото: smikom.ru
Фото: smikom.ru

Холдинг «Смиком» (ранее назывался «Базэлцемент» и входил в «Базэл»), связанный с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, победил на электронном аукционе Сбербанка по продаже 100% кипрской компании GFI Investments, которая контролирует группу «Евроцемент» и права требования по ее кредитам. Об этом РБК рассказал источник, близкий к банку, информацию подтвердил один из претендентов на актив. Окончательные условия сделки еще согласовываются, о решении будет объявлено через полторы недели, уточнил один из собеседников РБК.

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, владеющий 16 заводами в европейской части страны (мощность 13 из них составляет 45,9 млн т в год, еще три завода законсервированы). Он был создан бизнесменом Филаретом Гальчевым в 2002 году, но в третьем квартале 2020 года перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Долгосрочные обязательства компании в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд руб. (данные СПАРК). В феврале 2021 года банк решил продать группу вместе с долгами через электронную площадку Российского аукционного дома, 2 апреля завершился заключительный этап этого аукциона.

Пресс-служба Сбербанка не комментирует итоги аукциона. Представитель «Базэла» сказал, что холдинг не участвовал в аукционе, а компания «Смиком» не имеет к нему отношения. РБК направил запрос представителю «Смикома».

Как проходил аукцион

В пятницу, 2 апреля, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что получила как минимум пять ходатайств о покупке «Евроцемента»: от Михайловского комбината строительных материалов (Михайловский КСМ, входит в «Смиком»), крупнейшего конкурента «Евроцемента» — «Газметаллпроекта» Льва Кветного (владеет двумя цементными заводами в Краснодарском крае — «Новоросцементом» и Верхнебаканским цементным заводом общей мощностью 8,1 млн т), а также от компаний «Аккерманн Цемент» (4,6 млн т), «Фотон-Инвест» (принадлежит главе «Сибура» Дмитрию Конову) и одного физического лица, имя которого не раскрывается.

Бизнес
Сбербанк решил продать «Евроцемент» на электронном аукционе Фото: eurocement.ru

Аукцион прошел на электронной площадке Российского аукционного дома в два этапа: на первом запрашивались предложения у всех претендентов, которые должны были перечислить первоначальный взнос 1,5 млрд руб. и заключить договор задатка, а также направить ходатайство в ФАС; а на втором уже были организованы торги. На второй этап были допущены претенденты, согласившиеся заплатить за актив как минимум 150 млрд руб., рассказал РБК источник, близкий к одному из претендентов. По его словам, до второго этапа дошли только две компании — Михайловский КСМ и «Газметаллпроект». В ходе аукциона они сделали 44 шага по 250 млн руб. каждый, в итоге была определена итоговая цена — 161 млрд руб., ее предложила структура «Смикома» (эту сумму РБК подтвердил источник, близкий к банку). Но Сбербанк готов предоставить победителю кредит на 120 млрд руб., то есть ему потребуется 41 млрд руб. собственных средств, добавил собеседник РБК. РБК направил запрос в пресс-службу «Газметаллпроекта», в пресс-службе Сбербанка не стали комментировать эти детали.

«Несколько потенциальных инвесторов сделали десятки шагов в ходе запроса предложений», — говорится в сообщении Сбербанка. Окончательные итоги будут подведены после того, как победитель получит согласование в ФАС. «Сбер» «удовлетворен» ходом и результатом запроса предложений, итоговая цена превысила «внутренние целевые ориентиры» по этому проекту. ФАС оценит влияние сделок на состояние конкуренции и рассмотрит ходатайства в сроки, установленные законом о защите конкуренции (обычно на это дается месяц), указано в сообщении ведомства.

Понимание того, что «Евроцемент» может быть выставлен на продажу, появилось при общении с руководителями Сбербанка, рассказал РБК Конов. По его словам, он рассматривал возможность покупки компании в альянсе с другими инвесторами. «Однако итоговая оценка 161 млрд руб. при EBITDA [«Евроцемента»] 13,6 млрд руб. за 2020 год и ряд дополнительных факторов <...> не та история, в которую я сейчас был готов инвестировать», — подчеркнул глава «Сибура». Под дополнительными факторами он имеет в виду то, что в периметр сделки не входила часть активов (включая вагоны для перевозки цемента), а также падение цен на цемент на 15% в начале 2021 года.

Итоги аукциона — это фантастический результат для «Сбера», заявил РБК глава московского офиса Alvarez & Marsal Алексей Евгеньев. Никто на рынке не ожидал такой острой борьбы за этот актив и такого превышения над начальной ценой, отметил он. «Активы такого размера практически никогда не появляются на открытом рынке, и список участников аукциона читался как who is who российского крупного бизнеса», — подчеркнул Евгеньев.

Что известно о покупателе

В январе 2021 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Сбербанк может продать контроль над компанией структурам «Базэла» Олега Дерипаски. На первом этапе планировалось передать заводы группы в управление. Но источник, близкий к «Базэлу», говорил РБК, что холдинг не будет участвовать в аукционе.

Ранее в состав «Базэла» входила компания «Базэлцемент». Но в апреле 2018 года Дерипаска оказался под санкциями США. «Базэлцемент» перешел на баланс другой компании и был переименован в «Смиком». По данным СПАРК, 100% «Смикома» — у компании «Лори Трейдинг», которая была зарегистрирована в июне 2019 года и принадлежит ее гендиректору Наталье Зварич. Источник РБК, знакомый с ходом аукциона, сказал, что менеджер представляет интересы родственника Дерипаски Павла Езубова.

«Смикому» принадлежат два цементных завода — «Ачинский цемент» и Серебрянский цементный завод (его «дочка» Михайловский КСМ и выиграла аукцион) общей мощностью 3,6 млн т, на которых в 2019 году было произведено лишь 2,6 млн т. По собственным оценкам, их доля на рынке цемента в Центральном федеральном округе составляет 10%, в Сибирском федеральном округе — 12%. Компания также выпускает известь, нерудные и стеновые материалы, железобетонные конструкции, продукцию деревообработки, сухие строительные смеси и средства отделки.

Финансы
Партнер Дерипаски продал долю в «Ингосстрахе» <p>Олег Дерипаска</p> <p></p>

«Езубовы — очень уважаемая на Кубани семья. Отец бизнесмена — депутат Госдумы четырех созывов, среди прочих родственников — тетя и мама Олега Дерипаски, — говорит собеседник РБК. — Но преуспел Езубов самостоятельно, заработав деньги на агропромышленности, производстве стройматериалов и строительстве».

По словам источника, «Евроцемент» последние два года находился «практически в банкротном состоянии». Победителю аукциона предстоит развивать компанию на стагнирующем рынке (за последние несколько лет он сжался на 40% из-за отсутствия инфраструктурных проектов, по масштабам сравнимых с Олимпиадой) и при низком спросе, добавил он. Потенциальные инвестиции собеседник РБК оценил в 200 млрд руб. «Смогут ли Езубовы решить эту задачу — будем смотреть», — заключил он.

Кредит на 120 млрд руб., который «Сбер» готов предоставить покупателю, вполне может обслуживаться денежным потоком группы «Евроцемент», считает Евгеньев. К тому же за ним стоит понятный банку бенефициар с портфелем бизнесов помимо «Евроцемента», добавил он.

Бизнес «Евроцемента»

В 2020 году выручка «Евроцемента», по предварительным данным, осталась на уровне предыдущего года — 50,3 млрд руб., а EBITDA выросла на 6%, с 12,8 млрд до 13,6 млрд руб., говорится в презентации для покупателей актива. При этом рентабельность по EBITDA выросла с 25,4 до 26,9%.

Бизнес
Сбербанк получил контроль над «Евроцементом» Филарета Гальчева Филарет Гальчев

Но объем продаж цемента у компании в прошлом году снизился с 16,5 млн до 15,9 млн т. К тому же у нее уже несколько лет законсервированы три из 16 заводов — Савинский цементный завод, «Ульяновский цемент» и «Жигулевский стройматериал». Несмотря на это, «Евроцемент» является «бесспорным лидером» на рынке цемента России: общая доля компании составила 28%, а в европейской части страны — 40%, указано в презентации. Ее заводы обладают собственной сырьевой базой, состоящей из карьеров неметаллических материалов, и развитой бизнес-структурой.

У «Евроцемента» была непростая ситуация и до пандемии, «у них очень большой валютный долг, компания попала в ножницы», говорил глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» в сентябре 2020 года: «Во-первых, рублевая выручка получила все валютные риски, а во-вторых, конечно, спад производства на фоне уменьшения спроса и падения цен привел к тому, что в компании очень непростая финансовая ситуация».

В последние годы на рынке наблюдается существенный избыток мощностей. Например, действующие заводы «Евроцемента» в 2019 году были загружены лишь на 36% (они произвели 16,5 млн т цемента при неиспользованных мощностях на 29,1 млн т), а заводы его конкурентов — на 63% (произвели 41,1 млн т при дополнительных мощностях на 23,8 млн т). Однако с 2019 года потребление увеличилось на 7,8%, до 58 млн т, говорится в презентации для покупателей компании. По итогам 2020 года ожидается постепенное восстановление спроса на цемент, а к 2025-му потребление может достигнуть 69–75 млн т.

Нынешнее состояние «Евроцемента» в какой-то степени похоже на то, что было с «Сибуром» в начале 2000-х годов, замечает Конов, возглавляющий «Сибур» с 2006 года. По его словам, «Евроцемент» — предприятие, прожившее последние годы в условиях недостаточных инвестиций в техническое состояние активов.

Определенного объема улучшений можно достичь организационными мерами, если есть качественная команда, что-то — сделать путем выстраивания операционного управления, рассуждает Конов. Но он считает, что в этой компании нет специальной стоимости за счет ее размера и позиции «бесспорного лидера». «Дальнейшее развитие в цементной отрасли будет, видимо, в качественном обслуживании клиентов с близких к себе рынков, — рассказал топ-менеджер. — Моя идея состояла в том, что если покупать «Евроцемент», то затем его разукрупнять — разделять на региональные холдинги». Требования к качеству цемента повышаются, а когда, например, из Мордовии в Петербург приезжает цемент, то 50% в цене его продажи — это стоимость доставки, пояснил он.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова.
Теги: Евроцемент , долги , Филарет Гальчев , Дерипаска
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