Под Солнечногорском в Подмосковье взорвалась «Газель»
На трассе М-10 в районе Солнечногорска загорелась «Газель». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Это произошло вечером 6 декабря на 58-м километре трассы М-10. Как установила полиция, в «Газели», двигавшейся в сторону Москвы, случилось задымление, а затем возник пожар.
По предварительным данным, никто не пострадал. На место выехали сотрудники ГАИ, движение по трассе ограничили.
По данным телеграм-канала Shot, в микроавтобусе произошел взрыв около 22:00 мск, на место выехали пожарные. Из-за происшествия на трассе образовалась пробка со стороны Солнечногорска.
В начале ноября в Москве на Ленинградском шоссе маршрутная «Газель» въехала в стоящий на остановке городской автобус. Тогда травмы получили шесть человек.
