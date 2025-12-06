 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Под Солнечногорском в Подмосковье взорвалась «Газель»

На трассе М-10 в районе Солнечногорска загорелась «Газель». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Это произошло вечером 6 декабря на 58-м километре трассы М-10. Как установила полиция, в «Газели», двигавшейся в сторону Москвы, случилось задымление, а затем возник пожар.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место выехали сотрудники ГАИ, движение по трассе ограничили.

Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По данным телеграм-канала Shot, в микроавтобусе произошел взрыв около 22:00 мск, на место выехали пожарные. Из-за происшествия на трассе образовалась пробка со стороны Солнечногорска.

В начале ноября в Москве на Ленинградском шоссе маршрутная «Газель» въехала в стоящий на остановке городской автобус. Тогда травмы получили шесть человек.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
взрыв Солнечногорск Московская область «Газель»
Материалы по теме
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусами в Нижегородской области
Общество
В Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой
Общество
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ленобласти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 00:13 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 00:13
Bloomberg узнал о возможной отставке руководителя отдела чипов Apple Технологии и медиа, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне Политика, 00:03
Хегсет заявил о неустанной работе США над окончанием конфликта на Украине Политика, 06 дек, 23:56
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 06 дек, 23:30
Под Солнечногорском в Подмосковье взорвалась «Газель» Общество, 06 дек, 23:11
Axios узнал о «сложном обсуждении» между Зеленским и советниками Трампа Политика, 06 дек, 23:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 06 дек, 23:00
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 06 дек, 22:46
Над тремя регионами России перехватили восемь дронов за четыре часа Политика, 06 дек, 22:41
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 06 дек, 22:34
Еврокомиссар счел, что рынок ЕС больше подходит помидорам, чем энергии Экономика, 06 дек, 22:31
В Госдепе увидели «вопиющую противоречивость» в отношениях США с Европой Политика, 06 дек, 22:31
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 06 дек, 22:23