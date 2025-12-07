Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали на Аляске
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе США и Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По данным службы, очаг подземных толчков расположен на юге канадской территории Юкон, он залегает на глубине 10 км. Стихийное бедствие произошло в 20:41 по всемирному координированному времени (23:41 мск).
Ближайший населенный пункт — город Якутат в американском штате Аляска — находится в 90 км от очага землетрясения. В Якутате проживают 662 человека.
Информацию о пострадавших и разрушениях служба не приводит.
В субботу, 6 декабря, землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Краснодарском крае. Его очаг залег на глубине 10 км в восьми км от поселка Лазаревское и 49 км от Сочи. До этого подземные толчки в регионе зафиксировали 10 ноября. Тогда их магнитуда составила 3,3 и 3,2, очаг расположился на глубине 5 км.
