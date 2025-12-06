 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Еврокомиссар счел, что рынок ЕС больше подходит помидорам, чем энергии

Комиссар ЕС Йоргенсен: рынок Европы больше подходит помидорам, чем энергии

Комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен отметил парадокс, состоящий в том, что внутренний рынок Европы лучше подходит для продажи помидоров или зубной пасты, чем для продажи энергии. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Это своего рода парадокс, что наш внутренний рынок лучше подходит для продажи помидоров или зубной пасты, чем для продажи энергии, поскольку энергия, безусловно, сейчас очень важна для нашей конкурентоспособности, для нашей безопасности, и, конечно же, все хотят бороться с изменением климата», — сказал Йоргенсен.

По данным FT, Брюссель разрабатывает стратегию для выявления инвестиционных приоритетов и конкретных проектов, направленных на укрепление трансграничной и межотраслевой координации энергетической инфраструктуры в странах ЕС. Йоргенсен отметил, что медленное строительство энергосистемы представляет опасность для Европы.

Пилотным проектом новой стратегии станут восемь приоритетных «энергетических магистралей», пишет FT. В их числе — межсетевые соединения через Пиренеи, подводные кабели для интеграции Кипра в общеевропейскую энергосистему, а также водородные трубопроводы в южных и юго-западных регионах Европы.

ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России
Политика
Фото:Charles McQuillan / Getty Images

20 октября Совет ЕС утвердил план отказа от импорта газа из России. Мера будет реализована поэтапно: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих соглашений. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025-го, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028-го.

Это решение — часть более масштабного плана ЕС RePowerEU, согласно которому объединение хочет полностью избиваться от зависимости от российского топлива.

В октябре российский президент Владимир Путин описал последствия отказа Европы от российских ресурсов. По его словам, страны континента столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен на фоне своего решения.

