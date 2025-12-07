Во втором за ночь аэропорту ограничили полеты
Аэропорт Саратова (Гагарин) приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 01:45 мск.
Представитель Росавиации подчеркнул, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Ранее прием и выпуск самолетов временно ограничили в аэропорту Волгограда. Об этом Кореняко написал в 22:59.
В прошлый раз ограничения в аэропорту Саратова ввели в ночь на 5 декабря. Их сняли спустя почти восемь часов.
