Во втором за ночь аэропорту ограничили полеты

Аэропорт Саратова (Гагарин) приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 01:45 мск.

Представитель Росавиации подчеркнул, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Ранее прием и выпуск самолетов временно ограничили в аэропорту Волгограда. Об этом Кореняко написал в 22:59.

В прошлый раз ограничения в аэропорту Саратова ввели в ночь на 5 декабря. Их сняли спустя почти восемь часов.