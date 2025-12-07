Bloomberg узнал о возможной отставке руководителя отдела чипов Apple

Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи недавно сообщил руководству компании, что рассматривает возможность ухода в ближайшем будущем, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Сроуджи намерен перейти в другую компанию.

Apple переживает масштабные кадровые изменения: за последнее время несколько ключевых руководителей и инженеров покинули компанию. Среди уволившихся — руководители отделов искусственного интеллекта и дизайна интерфейсов, главный юрисконсульт и руководитель отдела по государственным связям.

Уходы вызвали обеспокоенность внутри компании: сотрудники опасаются утечки мозгов, особенно в сфере искусственного интеллекта.

Материал дополняется