Мирный план по Украине⁠,
0

Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне

Мерц примет участие в переговорах по Украине с Макроном и Стармером
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие в переговорах по Украине, которые состоятся в понедельник, 8 декабря. Эту информацию подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Стефан Корнелиус, передает Swissinfo.

В субботу, 6 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X написал, что 8 декабря отправится в Лондон для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По его словам, их разговор будет посвящен продолжающимся переговорам по мирному плану США.

Axios узнал о «сложном обсуждении» между Зеленским и советниками Трампа
Политика

Ранее Spiegel писал, что 1 декабря лидеры стран ЕС провели тайный телефонный разговор, в котором Макрон предупредил, что США могут предать Украину. По информации издания, в разговоре также участвовал Мерц, который призвал Зеленского быть «крайне осторожным в ближайшие дни», так как американская делегация «играет в игры».

6 декабря Зеленский созвонился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По информации Axios, двухчасовой разговор оказался «сложным». Как рассказал изданию один из источников, стороны смогли добиться «значительного прогресса»в вопросе гарантий безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
