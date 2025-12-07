Мерц примет участие в переговорах по Украине с Макроном и Стармером

Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие в переговорах по Украине, которые состоятся в понедельник, 8 декабря. Эту информацию подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Стефан Корнелиус, передает Swissinfo.

В субботу, 6 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X написал, что 8 декабря отправится в Лондон для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По его словам, их разговор будет посвящен продолжающимся переговорам по мирному плану США.

Ранее Spiegel писал, что 1 декабря лидеры стран ЕС провели тайный телефонный разговор, в котором Макрон предупредил, что США могут предать Украину. По информации издания, в разговоре также участвовал Мерц, который призвал Зеленского быть «крайне осторожным в ближайшие дни», так как американская делегация «играет в игры».

6 декабря Зеленский созвонился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По информации Axios, двухчасовой разговор оказался «сложным». Как рассказал изданию один из источников, стороны смогли добиться «значительного прогресса»в вопросе гарантий безопасности.