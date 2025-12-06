Над тремя регионами России перехватили восемь дронов за четыре часа
В период с 16:00 мск до 20:00 мск средства ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.
По три беспилотника сбили в небе над Курской и Белгородской областями, два — над Брянской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и части Белгородской области начались перебои с подачей электроэнергии из-за падения неустановленного боеприпаса.
Он добавил, что в результате падения снаряда в Белгороде пострадал мужчина. Его доставили в городскую больницу № 2 с предварительным диагнозом «баротравма». Повреждения получили грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна, уточнил Гладков.
Минобороны сообщило, что в ночь на 6 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили 116 беспилотников над различными регионами России.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили