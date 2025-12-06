 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над тремя регионами России перехватили восемь дронов за четыре часа

Над Курской, Белгородской и Брянской областями сбили восемь дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 16:00 мск до 20:00 мск средства ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

По три беспилотника сбили в небе над Курской и Белгородской областями, два — над Брянской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и части Белгородской области начались перебои с подачей электроэнергии из-за падения неустановленного боеприпаса.

В Белгороде частично пропал свет из-за падения боеприпаса
Политика
Фото:Валерий Лукьянов / Global Look Press

Он добавил, что в результате падения снаряда в Белгороде пострадал мужчина. Его доставили в городскую больницу № 2 с предварительным диагнозом «баротравма». Повреждения получили грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна, уточнил Гладков.

Минобороны сообщило, что в ночь на 6 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили 116 беспилотников над различными регионами России. 

Теги
Егор Алимов
Курская область Брянская область Белгородская область ПВО дроны Минобороны
