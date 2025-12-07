 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В «Укрэнерго» назвали сроки восстановления энергоснабжения

«Укрэнерго»: для восстановления энергоснабжения понадобятся недели
Сюжет
Военная операция на Украине

Для восстановления украинской системы энергоснабжения после ударов понадобятся недели. Об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает «РБК-Украина».

«Ситуация достаточно тяжелая <...>, мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться», — сказал Зайченко.

По его словам, в субботу электричество должно было отсутствовать от четырех до восьми часов, но из-за атак по энергосистеме длительность отключений света в большинстве областей возросла до 12-16 часов.

Зайченко подчеркнул, что энергетики приступили к работе по восстановлению подачи света. Чтобы помочь специалистам, глава правления «Укрэнерго» призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии, а также включать самые энергоемкие приборы только ночью или в солнечную погоду.

Власти Украины заявили об отключениях света после взрывов
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

6 декабря Минэнерго Украины сообщило об ударах по объектам энергетическим объектам в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также в той части Запорожской области, которая остается под контролем Киева. «Укрэнерго» предупредила об усилении ограничения потребления.

Во всех регионах Украины действуют почасовые отключения энергоснабжения, а также введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Украина электричество «Укрэнерго» Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об ударах по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Власти Украины заявили об отключениях света после взрывов
Политика
Запорожская АЭС ночью временно потеряла внешнее электроснабжение
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 01:43 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 01:43
Во втором за ночь аэропорту ограничили полеты Политика, 01:59
Туск заявил об «общих врагах» США и Европы Политика, 01:40
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали на Аляске Общество, 01:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В «Укрэнерго» назвали сроки восстановления энергоснабжения Политика, 00:41
Актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн» умер в возрасте 67 лет Общество, 00:37
Bloomberg рассказал о тревожной утечке мозгов в Apple Технологии и медиа, 00:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне Политика, 00:03
Хегсет заявил о неустанной работе США над окончанием конфликта на Украине Политика, 06 дек, 23:56
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 06 дек, 23:30
Под Солнечногорском в Подмосковье взорвалась «Газель» Общество, 06 дек, 23:11
Axios узнал о «сложном обсуждении» между Зеленским и советниками Трампа Политика, 06 дек, 23:05
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 06 дек, 23:00