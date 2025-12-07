В «Укрэнерго» назвали сроки восстановления энергоснабжения

Для восстановления украинской системы энергоснабжения после ударов понадобятся недели. Об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает «РБК-Украина».

«Ситуация достаточно тяжелая <...>, мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться», — сказал Зайченко.

По его словам, в субботу электричество должно было отсутствовать от четырех до восьми часов, но из-за атак по энергосистеме длительность отключений света в большинстве областей возросла до 12-16 часов.

Зайченко подчеркнул, что энергетики приступили к работе по восстановлению подачи света. Чтобы помочь специалистам, глава правления «Укрэнерго» призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии, а также включать самые энергоемкие приборы только ночью или в солнечную погоду.

6 декабря Минэнерго Украины сообщило об ударах по объектам энергетическим объектам в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также в той части Запорожской области, которая остается под контролем Киева. «Укрэнерго» предупредила об усилении ограничения потребления.

Во всех регионах Украины действуют почасовые отключения энергоснабжения, а также введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.