Политика⁠,
0

В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США

Соединенные Штаты планируют модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами, заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне. Видео его выступления опубликовал C-Span.

«Как сказал президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны. Мы разработаем дополнительные варианты для поддержки сдерживания и управления эскалацией. И мы никогда не допустим, чтобы эта нация осталась уязвимой для ядерного шантажа», — сказал он.

Хегсет подчеркнул, что США сталкиваются с «двумя другими крупными ядерными державами» и будут испытывать ядерное оружие и системы его доставки «наравне с другими».

Трамп ранее объявил, что США проведут испытания ядерного оружия, поскольку то же самое делают другие страны. В числе таких стран американский лидер упомянул Россию и Китай. В Кремле заявляли, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли никаких ядерных испытаний.

В конце октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что у США больше ядерного оружия и назвал достижением своего первого президентского срока модернизацию американских ядерных арсеналов. Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что США испытают именно средства доставки ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин говорил, что в случае если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут такие испытания, то Россия предпримет «адекватные действия».

Материал дополняется

