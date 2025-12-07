В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США
Соединенные Штаты планируют модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами, заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне. Видео его выступления опубликовал C-Span.
«Как сказал президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны. Мы разработаем дополнительные варианты для поддержки сдерживания и управления эскалацией. И мы никогда не допустим, чтобы эта нация осталась уязвимой для ядерного шантажа», — сказал он.
Хегсет подчеркнул, что США сталкиваются с «двумя другими крупными ядерными державами» и будут испытывать ядерное оружие и системы его доставки «наравне с другими».
Трамп ранее объявил, что США проведут испытания ядерного оружия, поскольку то же самое делают другие страны. В числе таких стран американский лидер упомянул Россию и Китай. В Кремле заявляли, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли никаких ядерных испытаний.
В конце октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что у США больше ядерного оружия и назвал достижением своего первого президентского срока модернизацию американских ядерных арсеналов. Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что США испытают именно средства доставки ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин говорил, что в случае если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут такие испытания, то Россия предпримет «адекватные действия».
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили