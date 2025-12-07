 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Туск заявил об «общих врагах» США и Европы

У Европы и Соединенных Штатов есть общие враги, заявил премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х, обратившись к «дорогим американским друзьям».

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если только что-то не изменилось», — написал он.

Ранее в конце ноября Туск напомнил союзникам по НАТО о том, что альянс был создан для защиты западных стран от России, и выразил надежду, что «ничего не изменилось». Президент России Владимир Путин говорил в октябре, что «все страны НАТО воюют с Россией».

До этого польский премьер назвал «фатальной комбинацией» политическую ситуацию на Украине, где на фоне коррупционного скандала был уволен глава офиса президента Андрей Ермак, и поездку венгерского премьера Виктора Орбана в Москву для встречи с российским президентом, а также «хаос на переговорах» по поводу мирного плана США.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Туск Польша Европа США
