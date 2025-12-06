 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios узнал о «сложном обсуждении» между Зеленским и советниками Трампа

Сюжет
Мирный план по Украине

Во время двухчасового телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и советниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — стороны обсудили ключевые вопросы, в том числе территориальные. Это обсуждение «было сложным», пишет Axios со ссылкой на источник.

В частности, это касается требований Москвы по выводу украинских войск с территории Донбасса — США пытаются «разработать новые идеи для решения этой проблемы», заявил второй источник.

Еще одним важным вопросом стали гарантии безопасности США для Украины. Один из источников Axios сообщил, что стороны добились «значительного прогресса» и приблизились к соглашению, но предстоит еще много работы.

«Основные сложные вопросы касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся сделать согласованные решения реалистичными, справедливыми и устойчивыми», — заявила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Зеленский охарактеризовал переговоры как «очень сфокусированные» и «конструктивные».

До этого 2 декабря Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В частности, стороны обсуждали вопрос территорий, без которых Россия «не видит разрешения кризиса», а также «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия» Москвы и Вашингтона, рассказали в Кремле.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 00:13 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 00:13
Bloomberg узнал о возможной отставке руководителя отдела чипов Apple Технологии и медиа, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне Политика, 00:03
Хегсет заявил о неустанной работе США над окончанием конфликта на Украине Политика, 06 дек, 23:56
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 06 дек, 23:30
Под Солнечногорском в Подмосковье взорвалась «Газель» Общество, 06 дек, 23:11
Axios узнал о «сложном обсуждении» между Зеленским и советниками Трампа Политика, 06 дек, 23:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 06 дек, 23:00
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 06 дек, 22:46
Над тремя регионами России перехватили восемь дронов за четыре часа Политика, 06 дек, 22:41
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 06 дек, 22:34
Еврокомиссар счел, что рынок ЕС больше подходит помидорам, чем энергии Экономика, 06 дек, 22:31
В Госдепе увидели «вопиющую противоречивость» в отношениях США с Европой Политика, 06 дек, 22:31
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 06 дек, 22:23