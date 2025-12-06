Axios узнал о «сложном обсуждении» между Зеленским и советниками Трампа

Во время двухчасового телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и советниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — стороны обсудили ключевые вопросы, в том числе территориальные. Это обсуждение «было сложным», пишет Axios со ссылкой на источник.

В частности, это касается требований Москвы по выводу украинских войск с территории Донбасса — США пытаются «разработать новые идеи для решения этой проблемы», заявил второй источник.

Еще одним важным вопросом стали гарантии безопасности США для Украины. Один из источников Axios сообщил, что стороны добились «значительного прогресса» и приблизились к соглашению, но предстоит еще много работы.

«Основные сложные вопросы касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся сделать согласованные решения реалистичными, справедливыми и устойчивыми», — заявила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Зеленский охарактеризовал переговоры как «очень сфокусированные» и «конструктивные».

До этого 2 декабря Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В частности, стороны обсуждали вопрос территорий, без которых Россия «не видит разрешения кризиса», а также «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия» Москвы и Вашингтона, рассказали в Кремле.

Материал дополняется