Актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн» умер в возрасте 67 лет

Кинорежиссер, сценарист, актер Олег Угрюмцев умер 6 декабря 2025 года на 68-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Угрюмцев снимался в фильмах «Сталинград» (1989, роль лейтенанта Костерина), «Петербургские тайны» (1994-1995, роль князя Остальского), «Бесконечность» (1991), «Великий полководец Георгий Жуков» (1995).

Угрюмцев — автор сценария и режиссер таких фильмов, как «Исход» (1990), «На земле белых вод и высоких гор» (1994), «Время собирать камни» (2005), «Рядовой Евгений Родионов» (2008).

Родился 25 мая 1958 года. Окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета в 1983 году, в 1991 году — постановочный факультет ВГИКа по специальности «режиссер-постановщик художественного кино и телефильмов».

Дебютировал в кино как актер в фильме своего учителя Юрия Озерова «Сталинград». Писал сценарии и режиссировал игровые и документальные фильмы. Угрюмцев — руководитель студии «ОНЛИ АРТ» — учредителя Международного кинофестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова.