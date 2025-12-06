Хегсет заявил о неустанной работе США над окончанием конфликта на Украине

Вашингтон неустанно работает над завершением украинского конфликта, заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет. Трансляцию его выступления на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне ведет C-Span.

По его словам, президент США Дональд Трамп открыт для диалога с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Как и [40-й президент США Рональд] Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками <...>, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это проявление силы, а не слабости <...>. Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что ровно так поступал Рональд Рейган, и Америка выигрывала от этого», — сказал Хегсет.

Накануне, 5 декабря, Трамп на церемонии зажигания рождественской ели заявил, что Вашингтон «напряженно работает» над урегулированием украинского конфликта и в конечном счете США смогут положить ему конец.

Материал дополняется