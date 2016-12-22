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Партнер Дерипаски продал долю в «Ингосстрахе»
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Партнер Дерипаски продал долю в «Ингосстрахе»
Финансы, 17 авг, 22:34
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Партнер Дерипаски продал долю в «Ингосстрахе»
Павел Езубов продал свою долю в «Ингосстрахе», говорят источники. Среди акционеров «Ингосстраха» — попавший под санкции Олег Дерипаска (10%) и структуры итальянского страховщика Generali (38,45%)
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Один из акционеров страховой компании «Ингосстрах» Павел Езубов, который через ООО «Бекар-Сервис» владеет 16,03% компании, продает свою долю, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. Источник РБК, близкий к страховщику, подтверждает эту информацию, уточняя, что Езубов уже продал долю и сделка закрыта. Покупателя доли «Бекар-Сервис» источники не раскрывают.

В «Ингосстрахе» отказались от комментариев.

По сведениям собеседника РБК, близкого к «Ингосстраху», изменение в структуре акционеров связано с желанием крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali получить контроль в «Ингосстрахе». «Generali давно ищет возможность увеличить пакет в «Ингосстрахе» до контрольного», — знает другой источник, знакомый со сделкой. РБК направил запрос в Generali.

П​авел Езубов является давним партнером по бизнесу владельца попавшего под санкции UC Rusal Олега Дерипаски, который напрямую владеет 10% «Ингосстраха». Езубов не только партнер по бизнесу, но и двоюродный брат миллиардера, утверждали источники РБК.

6 апреля Минфин США включил в санкционный список ряд крупных российских компаний и их собственников, включая En+ Олега Дерипаски и входящую в нее UC Rusal. Апрельские санкции не только вводят запрет для американцев на сделки с подсанкционными лицами и контролируемыми ими компаниями, но и несут риски вторичных санкций для иностранных (неамериканских) инвесторов и кредиторов.

Прямыми акционерами страховой компании «Ингосстрах» являются несколько юридических лиц (самый крупный пакет не превышает 17% акций), и Олег Дерипаска (владеет 10% акций). Как следовало из данных на сайте ЦБ (сейчас информация не раскрывается), 38,45% акций СПАО «Ингосстрах» через несколько компаний контролирует итальянская Assicurazioni Generali S.p.A., владельцем 16,03% акций является Павел Езубов, 15,68% — у Виктории Бражник и 16,29% — у Евгения Агаркова. СПАО «Ингосстрах» и АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» не состоят в группе «Базовый элемент», а входят в сферу инвестиционных интересов лично Олега Дерипаски, говорится на сайте «Базэла».

«Ингосстрах» — пятый по величине страховщик в России по объему премий, следует из данн​ых ЦБ. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2018 года по ОСБУ составила 3,1 млрд руб., что на 35% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. Премии страховщика сократились на 4%, до 44,1 млрд руб., выплаты — на 7%, до 20,7 млрд руб.​

Авторы: Екатерина Литова, Светлана Бурмистрова.
Теги: Дерипаска , «Ингосстрах»
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