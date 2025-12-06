Ландау: США нужно избавиться от противоречивости в отношениях с Европой

Кристофер Ландау (Фото: Gent Shkullaku / imago-images.de / Global Look Press)

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе призвал решить проблему «вопиющего противоречия» в отношениях Вашингтона с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.

Он подчеркнул, что в организациях состоят почти одни и те же страны, однако порой эти государства занимают разные позиции в зависимости от того, под эгидой какого блока они выступают.

«Когда эти страны прикрываются флагом НАТО, они настаивают на том, что трансатлантическое сотрудничество является краеугольным камнем нашей общей безопасности. Но когда эти страны прикрывают флагом ЕС, они преследуют всевозможные цели, зачастую совершенно противоречащие интересам и безопасности США», — подчеркнул он.

Это касается климатического вопроса, тем открытия границ, налогообложения, поддержки Кубы, подчеркнул он. Такая непоследовательность не может продолжаться, считает Ландау. «Либо великие державы Европы являются нашими партнерами в защите западной цивилизации, унаследованной нами от них, либо нет», — подчеркнул он.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Евросоюз необходимо упразднить и вернуть полный суверенитет его странам — участницам. По его мнению, это следует сделать, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». Бизнесмен уверен, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».

Как считает бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к Соединенным Штатам. Кроме того, внутренний раскол в ЕС «в конечном итоге демонстрирует слабость» блока, добавил он.