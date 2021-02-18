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Сбербанк решил продать «Евроцемент» на электронном аукционе

Сбербанк решил выставить на аукцион 100% «Евроцемента» и права требования к компании с общим долгом около 70 млрд руб. В покупке могут быть заинтересованы крупные застройщики, но банку придется списать часть долга, считает эксперт
Сбербанк SBER ₽270,93 +0,01% Купить
Сбербанк SBERP ₽248,35 -0,02% Купить
Фото: eurocement.ru
Фото: eurocement.ru

Сбербанк решил найти покупателя на группу «Евроцемент», выставив ее на аукцион через электронную площадку Российского аукционного дома. Об этом говорится в сообщении банка.

Речь идет о продаже 100%, а также переуступке прав требований Сбербанка к группе, уточнил представитель банка. Представитель «Евроцемента» отказался от комментариев.

Конкурсная процедура стартует в четверг, 18 февраля. «Для участия в ней приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать, в том числе собственные средства, в активы компании», — сообщает Сбербанк. Подведение итогов конкурентной процедуры намечено на начало апреля.

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, который до третьего квартала 2020 года принадлежал Филарету Гальчеву через GFI Investment Limited, а затем полностью перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Компания объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, производства бетона и железобетонных изделий, а также карьеры по добыче нерудных материалов.

В конце октября 2020 года Сбербанк сообщил, что в процессе урегулирования долга он консолидировал 100% GFI Investment Limited и ведет поиск инвесторов для реализации этих акций. Переход группы под контроль банка понадобился для выхода из сложной финансовой ситуации, в которой оказался производитель цемента на фоне пандемии, отмечала пресс-служба Сбербанка. У «Евроцемента» была непростая ситуация и раньше, «у них очень большой валютный долг, компания попала в ножницы», объяснил глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту»: «Во-первых, рублевая выручка получила все валютные риски, и во-вторых, конечно, спад производства на фоне уменьшения спроса и падения цен привел к тому, что в компании очень непростая финансовая ситуация». Еще по итогам 2019 года группа увеличила объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн т, но заводы были недозагружены: их производственные мощности превышают 60 млн т цемента и 11 млн куб. м бетона в год.

По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированные чистые активы группы «Евроцемент» составили 79,2 млрд руб., согласно отчету Сбербанка. Долгосрочные обязательства компании в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд (данные СПАРК). В Сбербанке не раскрывают точную сумму задолженности группы. Известно только, что «Евроцемент» оказался проблемным заемщиком, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности банка в июле 2020 года, когда тот показал самое большое в своей истории увеличение просроченной задолженности по корпоративным кредитам — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд.

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»
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Фото:eurocement.ru

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Когда было объявлено о переходе компании под контроль Сбербанка, стало известно, что он рассматривает возможность продать ее с дисконтом до 15% от общей задолженности группы, или примерно за 55 млрд руб. 17 февраля представитель Сбербанка отказался комментировать сумму, которую планирует выручить за этот актив.

В январе 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что Сбербанк может продать контроль над «Евроцементом» структурам «Базового элемента» («Базэл») Олега Дерипаски. На первом этапе планировалось передать заводы группы в управление. «Мы не планировали покупать», — сообщил РБК источник, близкий к «Базэлу». РБК направил запрос представителю «Базового элемента».

Сбербанку пришлось прибегнуть к процедуре продажи «Евроцемента» на публичных торгах из-за значительного долга и отсутствия большого числа претендентов, предполагает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Столь крупный долг давно не продавался, отметил он. «Евроцемент» выставляется на продажу вместе с долгами, поэтому нет ничего удивительного в том, что «Сбер» решил организовать торги через площадку Российского аукционного дома, замечает глава московского офиса Alvarez & Marsal Алексей Евгеньев. После получения контроля над «Евроцементом» была проделана большая работа по подготовке к продаже; вероятно, в ходе прямых переговоров с потенциальными претендентами банк не получил желаемой оценки, замечает он. «Торги на электронной площадке призваны сделать процесс продажи максимально прозрачным, а цену — максимальной», — заключил Евгеньев. «Электронная площадка — это рыночный и прозрачный инструмент коммуникации с инвесторами, который используется в крупных сделках, как эта», — добавила директор департамента инвестиций и рынков капитала KPMG по России и СНГ Лидия Петрашова.

По мнению Худалова, в покупке «Евроцемента» могут быть заинтересованы крупные застройщики, которые хотят диверсифицировать бизнес. Наличие собственных цементных мощностей в 19 регионах потенциально позволит усилить свои позиции при заходе в тот или иной сегмент, считает он. Представитель группы ЛСР (у нее «Евроцемент» в 2014 году купил цементный завод) отказался от комментариев. РБК направил запросы в группу ПИК и ФСК.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
При участии
Надежда Федорова
Сбербанк Евроцемент аукцион
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