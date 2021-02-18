Сбербанк решил продать «Евроцемент» на электронном аукционе

Сбербанк решил выставить на аукцион 100% «Евроцемента» и права требования к компании с общим долгом около 70 млрд руб. В покупке могут быть заинтересованы крупные застройщики, но банку придется списать часть долга, считает эксперт

Фото: eurocement.ru

Сбербанк решил найти покупателя на группу «Евроцемент», выставив ее на аукцион через электронную площадку Российского аукционного дома. Об этом говорится в сообщении банка.

Речь идет о продаже 100%, а также переуступке прав требований Сбербанка к группе, уточнил представитель банка. Представитель «Евроцемента» отказался от комментариев.

Конкурсная процедура стартует в четверг, 18 февраля. «Для участия в ней приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать, в том числе собственные средства, в активы компании», — сообщает Сбербанк. Подведение итогов конкурентной процедуры намечено на начало апреля.

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, который до третьего квартала 2020 года принадлежал Филарету Гальчеву через GFI Investment Limited, а затем полностью перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Компания объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, производства бетона и железобетонных изделий, а также карьеры по добыче нерудных материалов.

В конце октября 2020 года Сбербанк сообщил, что в процессе урегулирования долга он консолидировал 100% GFI Investment Limited и ведет поиск инвесторов для реализации этих акций. Переход группы под контроль банка понадобился для выхода из сложной финансовой ситуации, в которой оказался производитель цемента на фоне пандемии, отмечала пресс-служба Сбербанка. У «Евроцемента» была непростая ситуация и раньше, «у них очень большой валютный долг, компания попала в ножницы», объяснил глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту»: «Во-первых, рублевая выручка получила все валютные риски, и во-вторых, конечно, спад производства на фоне уменьшения спроса и падения цен привел к тому, что в компании очень непростая финансовая ситуация». Еще по итогам 2019 года группа увеличила объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн т, но заводы были недозагружены: их производственные мощности превышают 60 млн т цемента и 11 млн куб. м бетона в год.