Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,31 74,10 EUR Нал. 91,32 90,13 USD Бирж. 74,45 -0,62 EUR Бирж. 90,40 -0,48 USD ЦБ. 75,20 -0,42 EUR ЦБ. 91,19 -0,11 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 19272,00 -172,82 IMOEX 3162,67 -0,84% RTSI 1339,41 +0,30% Brent 48,40 +0,94% DJIA 29969,52 +0,29% Nasdaq 12377,18 +0,23%
Первичные меры против вторичных санкций
Лента новостей
Рынок нефтесервиса в России упадет на 25% из-за коронавируса и ОПЕК+ 09:00, Бизнес Работник украл клиентскую базу: как действовать компании 09:00, PRO Роспотребнадзор выявил нарушения мер против COVID-19 в музее «Царицыно» 08:49, Общество Экс-глава «Локомотива» назвал игру россиян в еврокубках «предательством» 08:47, Спорт Байден описал подход к отношениям с Россией 08:43, Политика ОПЕК поддержала рубль, худший год для бизнеса. Главные новости РБК 08:39, Общество Грозит ли горнолыжным курортам России новогодний локдаун. Что важно знать 08:30, Бизнес Как выйти на европейский рынок в условиях недоверия и санкций 08:29, РБК и Моспром Врач назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи 08:09, Общество Правительство подготовило законопроект о реформе системы лесоустройства 08:04, Общество Что такое цифровая ипотека: пять кейсов от реальных бизнесменов 08:00, РБК и ВТБ «Дочка» «Росатома» заинтересовалась покупкой дата-центров 08:00, Технологии и медиа Как агрессивный маркетинг погубил производителя «волшебного» песка 07:59, PRO СМИ узнали об отказе Интерпола разыскивать братьев Ананьевых 07:52, Бизнес ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «НСГ «Росэнерго» 07:45, Финансы Аналитик Economist спрогнозировал новые санкции США против России 07:31, Политика На что ориентироваться при выборе объекта недвижимости для инвестиций 07:26, Партнерский материал ВТБ сообщил о новом типе мошеннических атак на клиентов 07:00, Финансы Саймон Баптист — РБК: «При Байдене России придется труднее» 07:00, PRO В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у больных COVID-19 06:49, Общество Квартал будущего: «Сколково Парк» для жизни, работы, отдыха и развития 06:46, РБК и Сколково Парк СМИ узнали об обращении следователей к ГРУ по делу Сафронова 06:37, Общество Продавцы косметики предупредили об «обедневшем» ассортименте 06:31, Бизнес В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса 06:28, Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег 06:05, Общество Эколог — профессия и хобби: куда пойти учиться 05:35, РБК и ДПиООС Вильфанд назвал регионы европейской России с аномальными морозами 05:26, Общество Более трети российских компаний ждут убытка по итогам года 05:00, Бизнес
Газета
Первичные меры против вторичных санкций
Газета № 106 (3273) (0412) Политика,
0

Первичные меры против вторичных санкций

В ЕС проанализировали возможности для ответа на экстратерриториальные ограничения США
Эксперты Европарламента предложили пакет мер для поддержки европейских компаний в условиях экстратерриториальных американских санкций, которые могут быть введены в том числе из-за связанных с Россией проектов
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Экстратерриториальные санкции США против России, Ирана и Кубы затрагивают интересы стран Европейского союза (ЕС) и не имеют под собой юридического основания, говорится в докладе, подготовленном Главным управлением по внешней политике при Европейском парламенте (Directorate General for External Policies of the Union) по заказу Комитета по международной торговле. «Экстратерриториальные санкции поднимают на поверхность важные вопросы об обоснованности таких мер с точки зрения международного права, правил Всемирной торговой организации и других законов», — отмечают авторы доклада.

Вторичные санкции США, грозящие заблокировать компаниям по всему миру доступ к американской финансовой системе, в документе характеризуются как серьезный вызов для 27 стран Евросоюза. В связи с этим ЕС и входящим в него государствам стоит обдумать использование дополнительных мер для защиты от прессинга извне и снизить зависимость от какой-либо одной страны. В частности, ЕС следует наращивать по всему миру долю расчетов в евро или прекратить сотрудничество с США в некоторых областях, говорится в докладе.

Каких санкций опасаются в ЕС

Подход США к санкциям отличается от концепции Евросоюза, который, как правило, вводит таргетированные, а не секторальные санкции и не пытается применять их на территории других стран, отмечают авторы. Америка же использует ограничения, действующие не только на компании из страны — адресата санкций, но и на предприятия по всему миру. США способны на это благодаря статусу доллара как глобальной резервной валюты: американские власти в силах ограничить доступ иностранцев к своей финансовой системе.

Первый случай, когда США применили экстратерриториальные санкции в отношении европейских компаний, — это введенные в 1960-х администрацией Линдона Джонсона торговые ограничения против Китая. Тогда запреты коснулись, в частности, французского филиала американской компании Fruehauf. В 1980-х США оказывали прессинг на европейские компании, чтобы заставить их прекратить поставку оборудования для строительства советского экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. В итоге европейские страны объявили санкции незаконными, а президент США Рональд Рейган согласился отменить их.

Сейчас угрозу для ЕС создают прежде всего несколько санкционных программ США, в том числе направленных против Ирана и России. Из-за санкций для Тегерана европейские корпорации, в частности Airbus и Total, недосчитались более миллиарда евро. На российском направлении США могут ввести новые ограничения, препятствующие завершению проекта «Северный поток-2», что затронет контрагентов России в Германии.

Что рекомендуется Брюсселю

В докладе перечислены несколько мер, с помощью которых ЕС может противостоять влиянию США:

  • публично поднимать вопрос неправомерности вторичных санкций, чтобы повлиять на внутриполитическую обстановку и склонить Вашингтон к корректировке политики. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности должен отслеживать принятие США экстратерриториальных мер и декларировать негативную позицию ЕС в этом вопросе;
  • поощрять обращение европейских компаний в арбитражные суды для опротестовывания действия американских санкций. ЕС, в свою очередь, мог бы компенсировать компаниям судебные издержки;
  • задействовать блокирующий статут ЕС от 1996 года, который был использован, в частности, после возобновления санкций США против Ирана. Статут освобождает европейские компании от обязанности следовать предписаниям других стран и создает возможности получить компенсацию за потери в связи с санкциями третьих стран;
  • усовершенствовать механизм INSTEX (инструмент в поддержку торговых обменов с Ираном), который позволил торговать с этой страной гуманитарными товарами;
  • ввести ответные санкции и другие контрмеры против США;
  • создать отдельное управление в структуре ЕС, которое будет заниматься реализацией и координацией санкций. Это позволит Брюсселю эффективнее взаимодействовать с другими мировыми игроками, в том числе с США;
  • наконец, нарастить долю евро в международных расчетах, чтобы снизить степень доминирования США в финансовой системе. Впрочем, авторы доклада признают, что сейчас сделать это проблематично, из-за того что крупнейшие финансовые центры, Лондон и Нью-Йорк, находятся за пределами ЕС, а рынки капитала внутри самого объединения слишком сегментированы.

Нейтрализация вторичных санкций — один из пунктов повестки нынешнего руководства Европейской комиссии. Меры для укрепления европейского суверенитета поручено разрабатывать и реализовывать комиссару по финансовым вопросам Мейрид Макгиннесс. Ранее ЕС задействовал блокирующий статут Евросоюза и создал систему INSTEX, чтобы смягчить действия антииранских санкций США. СМИ писали, что власти немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания работают над созданием фонда по защите климата, чтобы обойти санкции США против трубопровода «Северный поток-2».

На что готов Евросоюз

Проблема экстратерриториальных санкций США обострилась в 2018 году, после объявления Вашингтоном намерения вернуть ограничения против Ирана, напомнил в разговоре с РБК программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «В связи с ограничениями по иранской ядерной программе на европейские компаний в финансовой сфере были наложены весомые штрафы — в некоторых случаях их сумма составляла несколько сотен миллионов долларов, поэтому, разумеется, экстратерриториальные санкции — актуальная проблема для ЕС», — пояснил он.

Впрочем, у ЕС вряд ли найдутся возможности быстро нейтрализовать санкции США, считает эксперт. «Можно сколько угодно уверять европейские компании в том, что американские санкции нелегальны и что ЕС на их стороне, но реальная перспектива попасть в «черной список» США и лишиться доступа к американской финансовой системе остается серьезной угрозой, которую нельзя игнорировать», — уверен Тимофеев. Но в долгосрочной перспективе ЕС может снизить зависимость от США, в частности, наращивая объем транзакций в евро и позиционируя его в качестве альтернативной мировой валюты. «Рано или поздно те усилия, которые ЕС вложил в разработку мер по нейтрализации вторичных санкций США, должны принести плоды», — полагает эксперт.

Заявления ЕС о недопустимости вторичных санкций США и обсуждение мер, как их обойти, — скорее, сигнал Вашингтону, нежели предложения, которые будут реализованы в ближайшее время, полагает эксперт Института исследований внешней политики (FPRI) Максимиллиан Хесс. «Стоит учитывать и то, что избранный президент США Джо Байден еще не был приведен к присяге, так что о перспективе конкретных или резких действий ЕС можно будет говорить после января», — сказал аналитик РБК. Что касается возможности жалоб во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за вторичных санкций, они вряд ли будут выслушаны, так как США заблокировали назначение новых судей в апелляционную инстанцию организации, указал Хесс.

Ситуация вокруг «Северного потока-2» и экстратерриториальных санкций в целом вряд ли нанесет серьезный урон связям ЕС и США, считает профессор Дартмутского колледжа Уильям Уолфорт. «Мы могли наблюдать конфликт между Европой и США из-за санкций в 1980-х, а в 2000-х большинство стран ЕС не поддержали вторжение США в Ирак. Но в итоге отношения выстояли, и, думаю, консенсус по вопросам санкций будет найден и в этот раз», — сказал он РБК.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: санкции , Евросоюз , Россия - ЕС , Nord Stream 2
Материалы по теме
Помпео объяснил санкции против российских компаний Политика
США ввели санкции против трех российских компаний Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter