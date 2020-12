Первичные меры против вторичных санкций

В ЕС проанализировали возможности для ответа на экстратерриториальные ограничения США

Эксперты Европарламента предложили пакет мер для поддержки европейских компаний в условиях экстратерриториальных американских санкций, которые могут быть введены в том числе из-за связанных с Россией проектов

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Экстратерриториальные санкции США против России, Ирана и Кубы затрагивают интересы стран Европейского союза (ЕС) и не имеют под собой юридического основания, говорится в докладе, подготовленном Главным управлением по внешней политике при Европейском парламенте (Directorate General for External Policies of the Union) по заказу Комитета по международной торговле. «Экстратерриториальные санкции поднимают на поверхность важные вопросы об обоснованности таких мер с точки зрения международного права, правил Всемирной торговой организации и других законов», — отмечают авторы доклада.

Вторичные санкции США, грозящие заблокировать компаниям по всему миру доступ к американской финансовой системе, в документе характеризуются как серьезный вызов для 27 стран Евросоюза. В связи с этим ЕС и входящим в него государствам стоит обдумать использование дополнительных мер для защиты от прессинга извне и снизить зависимость от какой-либо одной страны. В частности, ЕС следует наращивать по всему миру долю расчетов в евро или прекратить сотрудничество с США в некоторых областях, говорится в докладе.

Каких санкций опасаются в ЕС

Подход США к санкциям отличается от концепции Евросоюза, который, как правило, вводит таргетированные, а не секторальные санкции и не пытается применять их на территории других стран, отмечают авторы. Америка же использует ограничения, действующие не только на компании из страны — адресата санкций, но и на предприятия по всему миру. США способны на это благодаря статусу доллара как глобальной резервной валюты: американские власти в силах ограничить доступ иностранцев к своей финансовой системе.

Первый случай, когда США применили экстратерриториальные санкции в отношении европейских компаний, — это введенные в 1960-х администрацией Линдона Джонсона торговые ограничения против Китая. Тогда запреты коснулись, в частности, французского филиала американской компании Fruehauf. В 1980-х США оказывали прессинг на европейские компании, чтобы заставить их прекратить поставку оборудования для строительства советского экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. В итоге европейские страны объявили санкции незаконными, а президент США Рональд Рейган согласился отменить их.

Сейчас угрозу для ЕС создают прежде всего несколько санкционных программ США, в том числе направленных против Ирана и России. Из-за санкций для Тегерана европейские корпорации, в частности Airbus и Total, недосчитались более миллиарда евро. На российском направлении США могут ввести новые ограничения, препятствующие завершению проекта «Северный поток-2», что затронет контрагентов России в Германии.

Что рекомендуется Брюсселю

В докладе перечислены несколько мер, с помощью которых ЕС может противостоять влиянию США:

публично поднимать вопрос неправомерности вторичных санкций, чтобы повлиять на внутриполитическую обстановку и склонить Вашингтон к корректировке политики. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности должен отслеживать принятие США экстратерриториальных мер и декларировать негативную позицию ЕС в этом вопросе;

поощрять обращение европейских компаний в арбитражные суды для опротестовывания действия американских санкций. ЕС, в свою очередь, мог бы компенсировать компаниям судебные издержки;

задействовать блокирующий статут ЕС от 1996 года, который был использован, в частности, после возобновления санкций США против Ирана. Статут освобождает европейские компании от обязанности следовать предписаниям других стран и создает возможности получить компенсацию за потери в связи с санкциями третьих стран;

усовершенствовать механизм INSTEX (инструмент в поддержку торговых обменов с Ираном), который позволил торговать с этой страной гуманитарными товарами;

ввести ответные санкции и другие контрмеры против США;

создать отдельное управление в структуре ЕС, которое будет заниматься реализацией и координацией санкций. Это позволит Брюсселю эффективнее взаимодействовать с другими мировыми игроками, в том числе с США;

наконец, нарастить долю евро в международных расчетах, чтобы снизить степень доминирования США в финансовой системе. Впрочем, авторы доклада признают, что сейчас сделать это проблематично, из-за того что крупнейшие финансовые центры, Лондон и Нью-Йорк, находятся за пределами ЕС, а рынки капитала внутри самого объединения слишком сегментированы.

Нейтрализация вторичных санкций — один из пунктов повестки нынешнего руководства Европейской комиссии. Меры для укрепления европейского суверенитета поручено разрабатывать и реализовывать комиссару по финансовым вопросам Мейрид Макгиннесс. Ранее ЕС задействовал блокирующий статут Евросоюза и создал систему INSTEX, чтобы смягчить действия антииранских санкций США. СМИ писали, что власти немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания работают над созданием фонда по защите климата, чтобы обойти санкции США против трубопровода «Северный поток-2».

На что готов Евросоюз

Проблема экстратерриториальных санкций США обострилась в 2018 году, после объявления Вашингтоном намерения вернуть ограничения против Ирана, напомнил в разговоре с РБК программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «В связи с ограничениями по иранской ядерной программе на европейские компаний в финансовой сфере были наложены весомые штрафы — в некоторых случаях их сумма составляла несколько сотен миллионов долларов, поэтому, разумеется, экстратерриториальные санкции — актуальная проблема для ЕС», — пояснил он.

Впрочем, у ЕС вряд ли найдутся возможности быстро нейтрализовать санкции США, считает эксперт. «Можно сколько угодно уверять европейские компании в том, что американские санкции нелегальны и что ЕС на их стороне, но реальная перспектива попасть в «черной список» США и лишиться доступа к американской финансовой системе остается серьезной угрозой, которую нельзя игнорировать», — уверен Тимофеев. Но в долгосрочной перспективе ЕС может снизить зависимость от США, в частности, наращивая объем транзакций в евро и позиционируя его в качестве альтернативной мировой валюты. «Рано или поздно те усилия, которые ЕС вложил в разработку мер по нейтрализации вторичных санкций США, должны принести плоды», — полагает эксперт.

Заявления ЕС о недопустимости вторичных санкций США и обсуждение мер, как их обойти, — скорее, сигнал Вашингтону, нежели предложения, которые будут реализованы в ближайшее время, полагает эксперт Института исследований внешней политики (FPRI) Максимиллиан Хесс. «Стоит учитывать и то, что избранный президент США Джо Байден еще не был приведен к присяге, так что о перспективе конкретных или резких действий ЕС можно будет говорить после января», — сказал аналитик РБК. Что касается возможности жалоб во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за вторичных санкций, они вряд ли будут выслушаны, так как США заблокировали назначение новых судей в апелляционную инстанцию организации, указал Хесс.

Ситуация вокруг «Северного потока-2» и экстратерриториальных санкций в целом вряд ли нанесет серьезный урон связям ЕС и США, считает профессор Дартмутского колледжа Уильям Уолфорт. «Мы могли наблюдать конфликт между Европой и США из-за санкций в 1980-х, а в 2000-х большинство стран ЕС не поддержали вторжение США в Ирак. Но в итоге отношения выстояли, и, думаю, консенсус по вопросам санкций будет найден и в этот раз», — сказал он РБК.