Погранслужба Украины рассказала о попытках граждан бежать в Молдавию
Граждане Украины часто пытаются нелегально покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию. Об этом рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».
«Есть дорога Маяки — Удобное, которая проходит <...> через территорию Молдавии. <...> Часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства», — сказал Демченко.
По его словам, некоторые украинцы прячутся «в конструктивных особенностях» машин, кто-то бросает автомобили и пытается попасть в Молдавию пешком. Представитель Госпогранслужбы добавил, что ведомство сотрудничает с молдавскими властями, пытаясь противодействовать попыткам незаконного пересечения границы.
2 мая Демченко рассказал, что попытки нелегально пересечь границу фиксируются фактически ежедневно, больше всего их происходит возле пунктов пропуска у границы с Румынией и Молдавией. По его словам, нарушители пытаются использовать поддельные документы или подкупить пограничников, некоторые прячутся в автомобилях.
Как рассказал Демченко, иногда украинцы пытаются пересечь границу по труднодоступной местности, например там, где проходят горные реки. Он утверждает, что с начала введения в Украине военного положения весной 2022 года погибли более 30 нарушителей границы.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России