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Военная операция на Украине ,  
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Погранслужба Украины рассказала о попытках граждан бежать в Молдавию

Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан бежать в Молдавию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Граждане Украины часто пытаются нелегально покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию. Об этом рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

«Есть дорога Маяки — Удобное, которая проходит <...> через территорию Молдавии. <...> Часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства», — сказал Демченко.

По его словам, некоторые украинцы прячутся «в конструктивных особенностях» машин, кто-то бросает автомобили и пытается попасть в Молдавию пешком. Представитель Госпогранслужбы добавил, что ведомство сотрудничает с молдавскими властями, пытаясь противодействовать попыткам незаконного пересечения границы.

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2 мая Демченко рассказал, что попытки нелегально пересечь границу фиксируются фактически ежедневно, больше всего их происходит возле пунктов пропуска у границы с Румынией и Молдавией. По его словам, нарушители пытаются использовать поддельные документы или подкупить пограничников, некоторые прячутся в автомобилях.

Как рассказал Демченко, иногда украинцы пытаются пересечь границу по труднодоступной местности, например там, где проходят горные реки. Он утверждает, что с начала введения в Украине военного положения весной 2022 года погибли более 30 нарушителей границы.

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