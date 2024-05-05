 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Какая отрасль стала лидером по росту инвестиций. Инфографика

Производство готовых металлических изделий больше всех нарастило инвестиции

Какая отрасль стала лидером по росту инвестиций. Инфографика

Производство готовых металлических изделий больше всех остальных отраслей экономики нарастило инвестиции — 85,5% роста. На втором месте по росту вложений — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (71,8%). На третьем — изготовление электрического оборудования (67,8%), следует из данных Росстата.

По общему объему вложений в лидерах — сфера госуправления, обеспечения военной безопасности (₽681,2 млрд); железнодорожный транспорт (₽278,3 млрд) и информационные технологии (₽232 млрд).

Росстат назвал отрасли с наибольшим ростом инвестиций в 2023 году
Экономика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе

Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Вячеслав Шувалов
При участии
Мария Котова, Анастасия Львова
Инвестиции промышленность Россия производство
Материалы по теме
Миллиардер объяснил инвестиции в гольф неизбежностью четырехдневки
Бизнес
Росстат назвал отрасли с наибольшим ростом инвестиций в 2023 году
Экономика
Брокер ВТБ назвал доход клиентов по стратегиям инвестиционных советников
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Джин из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам Инвестиции, 11:09
На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы. Видео Политика, 11:03
Погранслужба Украины рассказала о попытках граждан бежать в Молдавию Политика, 10:57
FT сообщила об ударе по британским нефтегазовым компаниям из-за налогов Бизнес, 10:48
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 10:35
Глава МИД Белоруссии обвинил Литву в финансировании боевиков Политика, 10:29
Зеленский назвал бога союзником Украины с шевроном на плече Политика, 10:25
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Чехия анонсировала совместные с США военные учения Политика, 10:13
Какая отрасль стала лидером по росту инвестиций. Инфографика Экономика, 10:00
Не только овощи и фрукты: что есть для здоровья сердца Pro, 09:58
Путин поздравил православных христиан с Пасхой Общество, 09:37
Почему Microsoft тратит десятки миллиардов на ИИ Pro, 09:35
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области Общество, 09:22
Reuters узнал «сентиментальный» план Макрона по давлению на Си Цзиньпина Политика, 09:12