Какая отрасль стала лидером по росту инвестиций. Инфографика
Производство готовых металлических изделий больше всех остальных отраслей экономики нарастило инвестиции — 85,5% роста. На втором месте по росту вложений — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (71,8%). На третьем — изготовление электрического оборудования (67,8%), следует из данных Росстата.
По общему объему вложений в лидерах — сфера госуправления, обеспечения военной безопасности (₽681,2 млрд); железнодорожный транспорт (₽278,3 млрд) и информационные технологии (₽232 млрд).
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