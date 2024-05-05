Производство готовых металлических изделий больше всех нарастило инвестиции

Какая отрасль стала лидером по росту инвестиций. Инфографика

Производство готовых металлических изделий больше всех остальных отраслей экономики нарастило инвестиции — 85,5% роста. На втором месте по росту вложений — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (71,8%). На третьем — изготовление электрического оборудования (67,8%), следует из данных Росстата.

По общему объему вложений в лидерах — сфера госуправления, обеспечения военной безопасности (₽681,2 млрд); железнодорожный транспорт (₽278,3 млрд) и информационные технологии (₽232 млрд).