Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече

Бог носит шеврон с украинским флагом, сказал Зеленский в поздравлении на Пасху. Патриарх Кирилл в пасхальном богослужении призвал молиться за «власти и воинство»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Бог стал союзником Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам. Заявление опубликовано на сайте его офиса.

Политик заявил, что «старый сосед, постоянно набивавшийся в братья», теперь «далек навеки» от Украины из-за своих действий.

«Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Зеленский.

Российский президент Владимир Путин в поздравлении россиян с Пасхой сказал, что сейчас, «в условиях серьезных вызовов», христианские религиозные организации помогают тем, кто нуждается во внимании. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы помолился о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания»

«Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество», — добавил глава РПЦ, попросив также «остановить сию междоусобную брань».

В марте Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, назвал военные действия на Украине «священной войной». После этого генеральный секретарь Всемирного совета церквей Джерри Пиллэй попросил у патриарха Кирилла разъяснений. Он указал, что эта позиция противоречит словам патриарха, сказанным год назад, когда патриарх согласился, «что никакая война с вооруженным насилием не может быть «святой».

Православная церковь на Украине представлена ПЦУ и Украинской православной церковью (УПЦ), которая входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии. В мае 2022 года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. В октябре 2023 года парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о запрете церкви.