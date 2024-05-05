Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине

Макрон обсудит с Си всеобщее перемирие на время Олимпиады во Франции, эту идею поддержала Генассамблея ООН, но Москва не дала однозначного ответа. Путин обещал руководствоваться интересами России

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон намерен обсудить с китайским председателем Си Цзиньпинем достижение «олимпийского перемирия» на всех театрах военных действий. Об этом политик рассказал в интервью La Tribune.

Журналист поинтересовался, касается ли эта инициатива российско-украинского конфликта. «Нужно пробовать везде», — ответил Макрон.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции. Объявлять перемирие на Олимпиаду было принято еще в Древней Греции, традиция зародилась в XVIII в.в. до н.э., ее называли «экехерия». Генассамблея ООН поддержала идею перемирия во всем мире во время ближайших Игр. За проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против голосов не было.

О планах добиться олимпийского перемирия на Украине президент впервые заявил в марте, спустя месяц он уточнил, что намерен вовлечь в эту инициативу многих партнеров Франции, потому как «Олимпийские игры должны быть «моментом для дипломатического мира».

Российские власти пока не согласились и не отклонили эту идею. Президент Владимир Путин пообещал «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения». Москва также предположила, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы «перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное». Париж не выдвигал официальных предложений о перемирии, подчеркивал в середине апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прошлым летом Путин в ответ на призывы о прекращении огня указал: Россия не может это делать в условиях наступления ВСУ.

В декабре 2023-го The New York Times писала, что посредники сообщают о готовности Путина к переговорам о прекращении огня и заморозке боевых действий на нынешних позициях. «Они хотят оставаться там, где они находятся на поле боя», — сказал собеседник издания. «Концептуально эти тезисы, которые вы представили, неверны», — оценил статью Песков.