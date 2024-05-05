«РИА Новости» узнало подробности об убитом в Ленобласти диверсанте

Диверсант, которого ФСБ ликвидировала в Ленинградской области, был связан с делом о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его знакомых.

Мужчина был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном Королеве. Члены кооператива рассказали, что там он работал механиком. Они утверждают, что он владел гаражом более десяти лет.

По словам знакомых мужчины, после объявления в России частичной мобилизации он уехал из страны. «Говорили, уехал куда-то в Литву», — рассказал один из собеседников агентства.

ФСБ отчиталась о ликвидации диверсанта, который планировал совершить теракты на военных объектах в Москве, Московской и Ленинградской областях, 3 мая. По данным ведомства, мужчина приехал в Московский регион из Литвы в марте 2024 года.

Мужчина 1976 года рождения был гражданином России и состоял в «запрещенной украинской террористической организации», заявили в ФСБ. Там не уточнили, о какой организации идет речь. Его разыскивали в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

В первый раз диверсанта попытались задержать в Московской области, однако мужчине удалось скрыться. В брошенном им автомобиле силовики обнаружили автомат Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатки, а также его документы и мобильный телефон. ФСБ установила, что мужчина арендовал квартиру и гараж в Москве, оттуда изъяли взрывчатку, боеприпасы и карту литовского отделения шведского банка SwedBank.