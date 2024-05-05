Чехия анонсировала совместные с США военные учения

Фото: Sarah Schulte / NATO AIRCOM

В Чехии пройдут военные учения Immediate Response, в которых примут участие военные США. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова, передает Novinky.

Военные маневры пройдут на полигоне в Либаве, в учениях будут участвовать около 800 американских военнослужащих и 350 чешских солдат. Тренировки продлятся две недели.

С середины апреля в Либаву для учений была переброшена военная техника со складов армии США в Германии. Учения военных будут проходить примерно до предпоследней недели мая, затем до начала июня из Чехии будут вывозить оборудование и военную технику.

Учения в Чехии станут частью крупнейших маневров американских военных в Европе за последние два десятилетия под названием Steadfast Defender. В 2024 году в них примут участие более 90 тыс. солдат из всех стран НАТО.