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Политика ,  
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Чехия анонсировала совместные с США военные учения

Чехия анонсировала совместные с США военные учения
Фото: Sarah Schulte / NATO AIRCOM
Фото: Sarah Schulte / NATO AIRCOM

В Чехии пройдут военные учения Immediate Response, в которых примут участие военные США. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова, передает Novinky.

Военные маневры пройдут на полигоне в Либаве, в учениях будут участвовать около 800 американских военнослужащих и 350 чешских солдат. Тренировки продлятся две недели.

С середины апреля в Либаву для учений была переброшена военная техника со складов армии США в Германии. Учения военных будут проходить примерно до предпоследней недели мая, затем до начала июня из Чехии будут вывозить оборудование и военную технику.

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Учения Steadfast Defender 2024

Учения в Чехии станут частью крупнейших маневров американских военных в Европе за последние два десятилетия под названием Steadfast Defender. В 2024 году в них примут участие более 90 тыс. солдат из всех стран НАТО.

Учения Steadfast Defender — самые масштабные военные учения НАТО с 1988 года. Тренировки проходят по всей Европе, в частности на территории Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швеции, Эстонии.

На странице учений на сайте НАТО сказано, что альянс стал чаще проводить маневры из-за присоединения Россией Крыма в 2014 году и начала российской военной операции на Украине. МИД России называл маневры Steadfast Defender продолжением провокационных действий со стороны альянса.

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Теги
Чехия военные учения США НАТО
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