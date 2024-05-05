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FT сообщила об ударе по британским нефтегазовым компаниям из-за налогов

FT: 75%-е налоги привели британские нефтегазовые компании к кризису
Нехватка бюджетных денег вынудила Лондон увеличить налоги для добывающей отрасли. Спустя два года это привело к оттоку инвестиций, перспективе сокращения рабочих мест и минимальному за десятилетия объему нефтегазовой добычи
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Фото: Andy Buchanan / Getty Images
Фото: Andy Buchanan / Getty Images

Британским инвестициям в Северное море нанесен ущерб из-за налога на непредвиденные доходы в добывающей отрасли, он же угрожает сорвать необходимые для выживания сектора слияния, пишет Financial Times со ссылкой на топ-менеджеров и аналитиков.

Сбор с нефтегазовых компаний в 35% ввели для привлечения в бюджет дополнительных 5 млрд фунтов стерлингов два года назад — в мае 2022-го. Затем его продлили до 2029 года. С учетом этого налога теперь прибыль британской энергопромышленности облагается налогом в размере 75%.

Акции британских добывающих компаний падают, несмотря на 30-процентный рост глобального энергетического индекса MSCI за последние два года. Акции Serica Energy упали на 37%, акции крупнейшего независимого производителя страны Harbour Energy потеряли 23%. Цена сырой нефти выросла с конца 2021-го на 8%, однако валовой операционный профицит операторов в Северном море сократился с 11,1 млрд фунтов стерлингов ($14 млрд) в третьем квартале 2022 года до 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,89 млрд) в конце прошлого года.

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Фото:Janos Kummer / Getty Images

Небольшие независимые компании, которые в основном работают на месторождениях в Северном море, жалуются, что больше всех пострадали от высокой налоговой ставки, поскольку большая часть операций совершается в британской юрисдикции. По их данным, выгоды от колебаний нефтяных цен в связи с конфликтом России и Украины получают в основном крупные корпорации, которые наладили диверсифицированный бизнес.

«Когда я начинал работать в этой отрасли, в Северном море работали только крупные компании, в основном с глобальным присутствием, но в последние годы все они уходят», — рассказал председатель Deltic Energy Марк Лаппин, работающий в отрасли свыше 40 лет.

В прошлом году добыча нефти и газа в Великобритании едва поднялась выше 1,2 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель почти за  50 лет, с 1977 года. Дальнейший уход инвесторов грозит утратой 40 тыс. рабочих мест к концу десятилетия, оценила Offshore Energies UK. По сведениям организации, сейчас в отрасли работают 200 тыс. человек, тогда как еще десять лет назад было 500 тыс.

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Повысить налоги в Великобритании пришлось для покрытия дыры в бюджете на £50 млрд, объясняла Financial Times. «Это будет жестко. <…> Всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги», — объяснял ее источник в Минфине. Собеседник издания пояснил, что из-за заимствований сотен миллиардов фунтов стерлингов во время пандемии коронавируса и масштабной поддержки оплаты коммунальных счетов невозможно устранить нехватку денег только сокращением расходов.

К концу 2023 года в Британии резко возросло число заявлений о прекращении деятельности компаний из-за неуплаченных налогов. «Огромный рост числа заявок, направляемых Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, является явным признаком того, что налоговый орган более агрессивно преследует налоговые долги», — пояснили Bloomberg в бухгалтерской фирме UHY Hacker Young.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания налоги добыча нефти добыча газа
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