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Политика ,  
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На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы. Видео

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы
В ходе генеральной репетиции парада Победы на Красной площади прошла колонна военной техники. В центре и на юго-востоке Москвы перекрыли для движения автомобилей несколько дорог

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы. Видео
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Теги
Москва Красная площадь парад День Победы военный парад
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