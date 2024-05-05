Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
Электровоз грузового поезда сошел с рельсов на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
Поезд сошел с рельсов 4 мая. По данным прокуратуры, пострадавших нет. Ведомство проводит проверку исполнения правил безопасности движения железнодорожного транспорта и контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
Западное межрегиональное следственное управление в своем телеграм-канале сообщило о начале проверки по статье о нарушении правил безопасности движения ж/д транспорта (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса). Ведомство уточнило, что произошел сход первой и второй секций электровоза. В результате были повреждены линии электропередачи.
Телеграм-канал «112» пишет, что в результате аварии была полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России. По его данным, около десяти поездов задерживаются на 9 часов.
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