После начала на Украине полномасштабного конфликта иностранные кредиторы позволили ей приостановить выплаты по госдолгу, теперь группа держателей облигаций намерена надавить на Киев, чтобы снова получать проценты уже в 2025 году. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В группу держателей облигаций входят такие компании как BlackRock и Pimco, всего на их долю приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Компании сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров с Киевом.