Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 802-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
После начала на Украине полномасштабного конфликта иностранные кредиторы позволили ей приостановить выплаты по госдолгу, теперь группа держателей облигаций намерена надавить на Киев, чтобы снова получать проценты уже в 2025 году. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В группу держателей облигаций входят такие компании как BlackRock и Pimco, всего на их долю приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Компании сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров с Киевом.
В Белгороде и Белгородском районе — ракетная опасность.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сказал, что не понимает, в чем цель и польза слов президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Такие заявления только «нагнетают напряженность», считает он.
«Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — сказал Крозетто. Министр считает, что нужно попытаться перейти к диалогу и начать «плести паутину дипломатии».
Отправка западных войск на Украину приведет к еще более масштабному конфликту, «что не принесло бы пользы прежде всего самим украинцам».
Украина остается интересным рынком для бизнеса на фоне военной операции на территории страны, заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью информационному агентству «Укринформ».
«Украина — кандидат на членство в ЕС, а это долгосрочный аргумент для компаний», — подчеркнула Шульце.
Чиновница подчеркнула, что частный сектор украинской экономики нуждается в улучшении инвестиционного климата и четких законах. Также Шульце отметила важность борьбы с коррупцией на Украине. Власти украинских городов прогрессируют в этом отношении, несмотря на боевые действия, отметила министр.
По данным Немецко-украинской внешнеторговой палаты, до начала военной операции на территории Украины работало около 2 тыс. компаний с немецким капиталом. Ни одна из них не прекратила свою деятельность в стране полностью, бизнесмены «держат ногу в дверях», добавила Шульце.
Беспилотник был сбит над Белгородской областью около 17:30 мск, сообщило Министерство обороны.
На производственном предприятии в Индустриальном районе Харькова начался пожар после взрыва. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
«Масштабный пожар на предприятии. Уже есть информация о четырех пострадавших — ранениях и ожогах», — написал Терехов.
Белгородское село Муром было атаковано двумя беспилотниками, пострадавших нет.
В Белгороде произошел взрыв, пострадали пять человек, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Также тревога в Одесской и Николаевской областях.
Россия приспособилась к экономическому давлению извне, западные страны допустили ошибку и недооценили «способность Кремля адаптироваться к ситуации», заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.
По его мнению, Россию недооценили по причине того, что когда США и Европа пытались понять противника, они применяли «западный подход и критерии в оценке ее стратегии». Однако, пояснил Кащюнас, особенность отношений власти и общества и возможность государства распоряжаться мобилизационным потенциалом в, по его оценке, 25 млн человек, «делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время».
Сводка Минобороны за неделю:
- Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи в ЛНР, Харьковской области и ДНР. Отражены 23 контратаки.
- Южная группировка продолжила «продвижение в глубину обороны противника». Среди локаций, где шли бои, упомянут Часов Яр.
- Группировка «Центр» уничтожила танк Abrams.
- Группировка «Днепр» вела бои, в частности, у Работино в Запорожской области.
- Авиация сбила 15 ракет ATACMS.
За эту неделю были нанесены 25 ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям ВПК, складам с ракетами и боеприпасами, цехам производства беспилотников, сообщило Министерство обороны России.
Силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
В Курской области под обстрел попала деревня Успеновка. Она расположена в приграничном районе. Пострадавших нет.
В Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность. Губернатор Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться.
НАТО в рамках учений Steadfast Defender «Непоколебимый защитник» отрабатывает коалиционные действия против России, альянс всерьез готовится к «потенциальному конфликту» с российской армией, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
На странице учений на сайте НАТО сказано, что альянс стал чаще проводить маневры из-за присоединения Россией Крыма в 2014 году, а после начала Россией военной операции на Украине блок еще больше занялся сдерживанием Москвы.
В Курской области под обстрел попало село Коровяковка Глушковского района, пострадавших нет.
Еще один дрон атаковал поселок Красное в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадавших также нет.
Дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.