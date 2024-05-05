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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 802-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:04

После начала на Украине полномасштабного конфликта иностранные кредиторы позволили ей приостановить выплаты по госдолгу, теперь группа держателей облигаций намерена надавить на Киев, чтобы снова получать проценты уже в 2025 году. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В группу держателей облигаций входят такие компании как BlackRock и Pimco, всего на их долю приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Компании сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров с Киевом.

Вчера 21:18

В Белгороде и Белгородском районе — ракетная опасность.

Вчера 21:06

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сказал, что не понимает, в чем цель и польза слов президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Такие заявления только «нагнетают напряженность», считает он.

«Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — сказал Крозетто. Министр считает, что нужно попытаться перейти к диалогу и начать «плести паутину дипломатии».

Отправка западных войск на Украину приведет к еще более масштабному конфликту, «что не принесло бы пользы прежде всего самим украинцам».

Вчера 19:22

Украина остается интересным рынком для бизнеса на фоне военной операции на территории страны, заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью информационному агентству «Укринформ».

«Украина — кандидат на членство в ЕС, а это долгосрочный аргумент для компаний», — подчеркнула Шульце.

Чиновница подчеркнула, что частный сектор украинской экономики нуждается в улучшении инвестиционного климата и четких законах. Также Шульце отметила важность борьбы с коррупцией на Украине. Власти украинских городов прогрессируют в этом отношении, несмотря на боевые действия, отметила министр.

По данным Немецко-украинской внешнеторговой палаты, до начала военной операции на территории Украины работало около 2 тыс. компаний с немецким капиталом. Ни одна из них не прекратила свою деятельность в стране полностью, бизнесмены «держат ногу в дверях», добавила Шульце.

Вчера 17:45

Беспилотник был сбит над Белгородской областью около 17:30 мск, сообщило Министерство обороны.

Вчера 17:26

На производственном предприятии в Индустриальном районе Харькова начался пожар после взрыва. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«Масштабный пожар на предприятии. Уже есть информация о четырех пострадавших — ранениях и ожогах», — написал Терехов.

Вчера 16:38

Белгородское село Муром было атаковано двумя беспилотниками, пострадавших нет.

Вчера 16:10

В Белгороде произошел взрыв, пострадали пять человек, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 15:34

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Также тревога в Одесской и Николаевской областях.

Вчера 14:54

Россия приспособилась к экономическому давлению извне, западные страны допустили ошибку и недооценили «способность Кремля адаптироваться к ситуации», заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.

По его мнению, Россию недооценили по причине того, что когда США и Европа пытались понять противника, они применяли «западный подход и критерии в оценке ее стратегии». Однако, пояснил Кащюнас, особенность отношений власти и общества и возможность государства распоряжаться мобилизационным потенциалом в, по его оценке, 25 млн человек, «делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время».

Вчера 14:37

Сводка Минобороны за неделю:

  • Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи в ЛНР, Харьковской области и ДНР. Отражены 23 контратаки.
  • Южная группировка продолжила «продвижение в глубину обороны противника». Среди локаций, где шли бои, упомянут Часов Яр.
  • Группировка «Центр» уничтожила танк Abrams.
  • Группировка «Днепр» вела бои, в частности, у Работино в Запорожской области.
  • Авиация сбила 15 ракет ATACMS.
Вчера 14:24

За эту неделю были нанесены 25 ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям ВПК, складам с ракетами и боеприпасами, цехам производства беспилотников, сообщило Министерство обороны России.

Вчера 13:39

Силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Вчера 13:20

В Курской области под обстрел попала деревня Успеновка. Она расположена в приграничном районе. Пострадавших нет.

Вчера 12:31

В Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность. Губернатор Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться.

Вчера 12:11

НАТО в рамках учений Steadfast Defender «Непоколебимый защитник» отрабатывает коалиционные действия против России, альянс всерьез готовится к «потенциальному конфликту» с российской армией, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

На странице учений на сайте НАТО сказано, что альянс стал чаще проводить маневры из-за присоединения Россией Крыма в 2014 году, а после начала Россией военной операции на Украине блок еще больше занялся сдерживанием Москвы.

Вчера 10:57

В Курской области под обстрел попало село Коровяковка Глушковского района, пострадавших нет.

Вчера 10:36

Еще один дрон атаковал поселок Красное в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадавших также нет.

Вчера 10:25

Дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 10:07

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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