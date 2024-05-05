Россия в апреле направила в Европу около половины своего СПГ

Россия направила в апреле в Евросоюз почти половину своего СПГ, следует из данных Kpler. Такой объем по-прежнему оставляет за Россией второе место по объему поставок в Европу, несмотря на дискуссии о запрете российского топлива

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Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа, следует из предварительных данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). В Азию, как и в марте, ушла треть экспортируемого СПГ — 34%. Около 20% поставок пока отображаются в статистике как «направленные в неизвестном направлении».

Европа по-прежнему остается основным направлением поставок для российского СПГ, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта. Но апрельский показатель по Европе на 15 процентных пунктов меньше, чем в марте. При этом почти на 18 п.п. выросли поставки в неизвестном направлении.

В целом Россия экспортировала в апреле 2,84 млн т СПГ, что на 1,5% меньше уровня марта, но сопоставимо с апрелем 2023 года. Суммарно по итогам первых четырех месяцев 2024 года экспорт СПГ вырос на 3,1%, до 11,53 млн т, следует из данных Kpler.

«Ямал СПГ» по-прежнему преимущественно направляет свои объемы в Европу при минимальных поставках в Азию», — отмечает глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. На этот проект пришелся основной объем, или 95% поставок российского СПГ в Евросоюз, показывает статистика. Завод, логистика которого более комфорта для европейского направления, а также предполагает перевалку в портах ЕС, направил в терминалы Евросоюза 1,25 млн т. Также на «Ямал СПГ» приходятся почти все объемы, порты назначения которых пока не определены — 0,43 млн т, или 75%. Основным же поставщиком российского СПГ в Азию был «Сахалин-2», который направил потребителям в Японии, Южной Корее и Китае 0,89 млн т, или 93% российских поставок на азиатские рынки.

Всего в европейские порты в апреле было направлено 1,31 млн т российского сжиженного природного газа, в азиатские — 0,96 млн т, в неизвестном направлении — 0,57 млн т, указывают предварительные данные Kpler.

Причинами того, что российский СПГ с Ямала по-прежнему востребован в Европе, является как короткое транспортное плечо, так и историческая завязка больших объемов на европейских компаниях, прокомментировал РБК апрельские данные независимый эксперт по газу Александр Собко. Речь идет о прямых контрактах «Ямала СПГ» с испанской Naturgy (2,5 млн т), TotalEnergies (4 млн т), а также с немецкой SEFE (бывший трейдер «Газпрома») — 2,9 млн т. Кроме того, НОВАТЭК часть собственных объемов с «Ямал СПГ» также продает по долгосрочным контрактам компаниям Shell и TotalEnergies, отмечает он.

«То есть большая часть ямальского СПГ сразу же или после перевалки с танкеров ледового класса оказывается в собственности европейских транснациональных корпораций. И гипотетический отказ от использования этого СПГ в Европе приведет к потерям на логистике не только для НОВАТЭКа, но в первую очередь для европейских же компаний. А в случае запрета на реэкспорт СПГ, вероятно, НОВАТЭКом будет активней развиваться перевалка борт в борт», — считает эксперт.

Санкции против российского СПГ

Российский газ в настоящее время не попадает по санкции Евросоюза, это касается как трубопроводных, так и поставок в сжиженном виде. Однако в ЕС неоднократно заявляли о намерении отказаться от импорта российского голубого топлива к 2027 году, в последние месяцы особый упор в этой дискуссии делается именно на СПГ. Осуществить эти планы для Европы оказалось сложной задачей, требующей единогласного решения о вводе санкций. Поэтому в ЕС одновременно взялись за разработку правового механизма, позволяющего странам самостоятельно блокировать импорт СПГ из России.

Хотя доля российского газа в общем импорте Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине существенно сократилась, она все еще составляет около 15% (против 40–50% ранее), из которых 8,7% — трубопроводный газ, 6,1% — СПГ. При этом Россия является вторым по величине экспортером сжиженного природного газа в Европу после США, в апреле ее доля в поставках СПГ на европейский рынок составила 17%, проводит данные аналитический портал «Сиал». Крупнейшие получатели российского СПГ в ЕС — Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды.

Однако в апреле глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис допускал, что новый пакет санкций против России могут принять весной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Биллстрёма, заявил, что в Кремле «не носят розовых очков» и понимают, что Запад продолжит вводить санкции даже в ущерб себе. Он отмечал, что Москва будет пытаться минимизировать последствия таких решений.

Позднее, 25 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в Евросоюзе обсуждают введение санкций против ключевых российских проектов по сжижению природного газа и запрет на использование портов ЕС для реэкспорта СПГ. При этом закупку СПГ для использования внутри блока запрещать не будут, рассказали источники. Обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и некоторые государства-члены скептически относятся к этой идее, отметили собеседники агентства.

В 2023 году Евросоюз импортировал около 18 млрд куб. м российского СПГ, в основном по долгосрочным контрактам, подписанным до 2022 года, оценивает надзорный орган ЕС по энергетике ACER (Агентство по взаимодействию регуляторов в сфере энергетики). Из этого объема 16 млрд куб. м приходится на «Ямал СПГ», остальное — на «Портовую СПГ» и «Криогаз-Высоцк». При этом как минимум 1 млрд куб. м, «но, возможно, больше» был реэкспортирован на рынки Азии.

В своем обзоре, опубликованном в апреле, ACER предупреждает, что к сокращению импорта российского сжиженного природного газа «следует подходить с осторожностью». Агентство подчеркивает, что необходимо учитывать скорое завершение контракта на транзит трубопроводного газа из России через Украину». Это произойдет в конце 2024 года и потенциально может привести к потере 13,6 млрд куб. м, которые были поставлены по этому маршруту в 2023 году.