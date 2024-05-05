Сауль Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Мексиканец Сауль Канело Альварес победил соотечественника Хайме Мунгию и сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США).
Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей (115-113, 117-110 и 116-111). В четвертом раунде Альварес отправил соперника в нокдаун.
На кону стояли все четыре титула Альвареса во втором среднем весе — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).
Альварес в предыдущем поединке в октябре 2023-го победил американца Джермелла Чарло, который был абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,85 кг). В 2022-м мексиканец уступил россиянину Дмитрию Биволу, суперчемпиону мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Это было его первое с 2013 года поражение.
Всего на счету 33-летнего Альвареса 61 победа, два поражения и две ничьи. 27-летний Мунгия потерпел первое поражение в карьере при 43 победах.
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