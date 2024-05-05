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Сауль Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Сауль Альварес победил Мунгию и остался абсолютным чемпионом мира по боксу
Мексиканец нанес первое поражение в карьере соотечественнику Хайме Мунгии и сохранил четыре чемпионских пояса во втором среднем весе. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Альвареса
Сауль Альварес и Хайме Мунгия (слева направо)
Сауль Альварес и Хайме Мунгия (слева направо) (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Мексиканец Сауль Канело Альварес победил соотечественника Хайме Мунгию и сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США).

Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей (115-113, 117-110 и 116-111). В четвертом раунде Альварес отправил соперника в нокдаун.

На кону стояли все четыре титула Альвареса во втором среднем весе — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Альварес в предыдущем поединке в октябре 2023-го победил американца Джермелла Чарло, который был абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,85 кг). В 2022-м мексиканец уступил россиянину Дмитрию Биволу, суперчемпиону мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Это было его первое с 2013 года поражение.

Всего на счету 33-летнего Альвареса 61 победа, два поражения и две ничьи. 27-летний Мунгия потерпел первое поражение в карьере при 43 победах.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Анна Сатдинова
бокс Сауль Альварес
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