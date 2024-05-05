Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан, отмечающих Пасху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что пасхальные торжества в России «объединяют миллионы людей» и «вдохновляют на добрые дела и устремления». В поздравлении он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии помогают сохранять историческое, культурное и духовное наследие, укрепляют институт семьи, воспитывают молодежь и утверждают в обществе такие нравственные ориентиры, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она началась после того, как в храм доставили Благодатный огонь их храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Собянин также поздравил жителей Москвы с праздником. «Пасха — торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия», — написал мэр в своем телеграм-канале. Глава города пожелал москвичам «крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего». «Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро», — заявил Собянин.