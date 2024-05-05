Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан, отмечающих Пасху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что пасхальные торжества в России «объединяют миллионы людей» и «вдохновляют на добрые дела и устремления». В поздравлении он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии помогают сохранять историческое, культурное и духовное наследие, укрепляют институт семьи, воспитывают молодежь и утверждают в обществе такие нравственные ориентиры, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.
Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она началась после того, как в храм доставили Благодатный огонь их храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Собянин также поздравил жителей Москвы с праздником. «Пасха — торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия», — написал мэр в своем телеграм-канале. Глава города пожелал москвичам «крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего». «Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро», — заявил Собянин.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России