Глава МИД Белоруссии обвинил Литву в финансировании боевиков
Власти Литвы оказывают поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».
«Литовские власти <...> финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь», — сказал министр. По его словам, Минску известно о подготовке и финансировании таких формирований на территории Литвы.
В конце апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал о предотвращении ударов боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. По его словам, «радикалы» в Литве и Польше производят беспилотники для ударов по ключевым объектам Белоруссии.
Литва назвала заявления главы КГБ Белоруссии дезинформацией. «Это чушь, другого слова не могу найти, такие сообщения вызывают только улыбку», — сказал представитель стратегических коммуникаций литовской армии, майор Гинтаутас Чунис. Он подчеркнул, что армия Литвы «не предприняла и не предпринимает никаких враждебных действий против других государств».
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