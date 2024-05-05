Reuters узнал «сентиментальный» план Макрона по давлению на Си Цзиньпина
Французский президент Эмманюэль Макрон планирует надавить на китайского председателя Си Цзиньпина во время его редкого визита в Париж для сокращения торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишет Reuters.
Во вторник, 7 мая, Макрон отвезет Си Цзиньпина в Пиренеи. Эти горы имеют особенную значимость, поскольку там родилась бабушка Макрона по материнской линии. Как указывает Reuters, такой жест — отголосок решения Си Цзиньпина пригласить Макрона на чайную церемонию в бывшем доме своего отца в Гуанчжоу.
«Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения», — пояснил старший советник исследовательской компании Rhodium Group Ной Баркин. Он также выразил надежду, что французский лидер «не питает иллюзий по поводу того, что приезд Си в место, которое было важно для него с детства, доведет Си до слез и приведет к компромиссам со стороны Пекина».
«Китай является одним из основных партнеров России, и наша цель состоит в том, чтобы использовать имеющиеся у него рычаги воздействия на Москву, чтобы изменить расчеты России и внести свой вклад в урегулирование конфликта», — пояснил агентству советник Елисейского дворца.
Источник среди французских дипломатов отметил, что Пекину придется услышать точку зрения Парижа и относиться к ней серьезно, если тот стремится к улучшению отношений с Европой.
Си прилетит во Францию в воскресенье, 5 апреля и проведет там два дня. Запланированы совместные переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако, отмечает агентство, разногласия внутри Евросоюза помешают возможности влиять на Китай. Немецкий канцлер Олаф Шольц не будет участвовать в переговорах из-за занятости.
Это будет первый визит китайского лидера в Евросоюз за пять лет. В 2019 году объем экономик Китая и еврозоны был примерно одинаковым, но сейчас Китай почти на 15% превосходит, отмечал Bloomberg. По данным источников агентства, Си планирует показать Европе, что Китай предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем это признают США.
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