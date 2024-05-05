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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал «сентиментальный» план Макрона по давлению на Си Цзиньпина

Reuters: Макрон отвезет Си на малую родину своих предков для давления по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон отвезет лидера КНР на малую родину своих предков по материнской линии во французских горах. Эксперты отметили, что это место важно для лидера Франции с детства, но вряд ли это «доведет Си до слез и приведет к компромиссам
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Французский президент Эмманюэль Макрон планирует надавить на китайского председателя Си Цзиньпина во время его редкого визита в Париж для сокращения торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишет Reuters.

Во вторник, 7 мая, Макрон отвезет Си Цзиньпина в Пиренеи. Эти горы имеют особенную значимость, поскольку там родилась бабушка Макрона по материнской линии. Как указывает Reuters, такой жест — отголосок решения Си Цзиньпина пригласить Макрона на чайную церемонию в бывшем доме своего отца в Гуанчжоу.

«Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения», — пояснил старший советник исследовательской компании Rhodium Group Ной Баркин. Он также выразил надежду, что французский лидер «не питает иллюзий по поводу того, что приезд Си в место, которое было важно для него с детства, доведет Си до слез и приведет к компромиссам со стороны Пекина».

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Си Цзиньпин

«Китай является одним из основных партнеров России, и наша цель состоит в том, чтобы использовать имеющиеся у него рычаги воздействия на Москву, чтобы изменить расчеты России и внести свой вклад в урегулирование конфликта», — пояснил агентству советник Елисейского дворца.

Источник среди французских дипломатов отметил, что Пекину придется услышать точку зрения Парижа и относиться к ней серьезно, если тот стремится к улучшению отношений с Европой.

Си прилетит во Францию в воскресенье, 5 апреля и проведет там два дня. Запланированы совместные переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако, отмечает агентство, разногласия внутри Евросоюза помешают возможности влиять на Китай. Немецкий канцлер Олаф Шольц не будет участвовать в переговорах из-за занятости.

Это будет первый визит китайского лидера в Евросоюз за пять лет. В 2019 году объем экономик Китая и еврозоны был примерно одинаковым, но сейчас Китай почти на 15% превосходит, отмечал Bloomberg. По данным источников агентства, Си планирует показать Европе, что Китай предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем это признают США.

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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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