Отпуск по программе «все исключено»

Пять вопросов о летнем отдыхе в этом году

Решение задачи с летним отдыхом будет непростым — рассчитывать удастся далеко не на все курорты, а даже добравшись, придется мириться с ограничениями. РБК собрал ответы на главные вопросы планирующих отпуска россиян

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Этим летом свои отпуска россияне, скорее всего, проведут дома: определенных известий о возобновлении авиасообщения с другими странами пока нет, российские власти уже рекомендовали гражданам не планировать отдых за рубежом.

Но и с отдыхом в России до сих пор много непонятного. Из-за введенных для борьбы с коронавирусом ограничений принимать отдыхающих по состоянию на 1 июня разрешено только санаториям и отелям с медицинской лицензией.

Но 49% взрослых жителей городов-миллионников, которых опросила во второй половине мая исследовательская компания Ipsos, не планируют пока никакие поездки даже по России. Планы отдохнуть на родных курортах после снятия ограничений есть у 36% опрошенных, еще 15% затруднились ответить.

Где можно отдыхать с 1 июня

В Краснодарском крае с 1 июня, как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, смогут открыться около 200 здравниц на территории 15 муниципалитетов, в том числе в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре и Новороссийске. Но решение о начале работы руководство санаториев принимает самостоятельно, и встречать гостей готовы пока не все.

Например, в Сочи, по данным администрации курорта, необходимым для открытия требованиям соответствуют 80 здравниц: с 1 июня планируют открыться 34 санатория, с 8 по 20 июня — 13, с 1 июля — 18, остальные примут решение позже. Но заработавших с 1 июня санаториев на самом деле меньше, следует из данных туроператора «Алеан». Он подготовил график открытия санаториев и отелей с медицинской лицензией в Краснодарском крае: по версии «Алеана», с 1 июня готовы начать работу лишь 19 из 62 здравниц, которые имеют на это право.

Пляжи пока тоже работают в ограниченном режиме: с 1 июня власти Сочи планировали открыть только 65 пляжей у санаториев (всего их на курорте 190, включая 82 муниципальных).

Власти Ставрополья прорабатывали вопрос об открытии санаториев также с 1 июня. По информации «Алеана», с этой даты готовы открыться по одному санаторию в Кисловодске и Пятигорске и два в Ессентуках. Часть здравниц готовится к открытию с 15 июня. Всего в реестре санаторно-курортных учреждений Ставропольского края 121 объект размещения.

В Москве и Петербурге отели не закрывались, но их загрузка была минимальной: еще в марте гостиницы начали предлагать номера для самоизоляции, а часть бесплатно предоставила проживание врачам.

Куда пока нельзя приехать

Для туристов пока закрыт Крым. Официально местные санатории откроются 15 июня, но принимать будут только крымчан, о туристах из других регионов речи пока нет, сообщил у себя на странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов. Но в начале мая он допускал, что летом 2020 года курортный сезон в Крыму может и не состояться.

Власти Калининградской области, которые планировали разрешить работу объектов размещения туристов в начале лета, продлили на неопределенный срок запрет на работу домов отдыха, пансионатов и санаториев на побережье Балтийского моря — в Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном. Пляжи и променады в приморских городах пока закрыты для посещения. Гости области пока могут рассчитывать только на проживание в обсерваторе: с 1 июня все прибывающие в аэропорт Храброво должны будут проходить 14-дневное наблюдение и тест на коронавирус.

В Алтайском крае запрет на работу санаториев и оздоровительных лагерей действует до 8 июня. Гостиницам, пансионатам, базам отдыха, кемпингам и другим объектам размещения главного курорта края Белокурихи запрещено принимать туристов до 22 июня (исключение сделано для тех, кто приезжает в командировки). До этой же даты приостановлено бронирование и прием в других объектах размещения.

Не везде принимают отдыхающих и отели в городах Золотого кольца. Например, в Тверской области запрет на бронирование мест в гостиницах, пансионатах и санаториях тоже продлен на неопределенный срок. В Ярославской области отдыхающие не смогут останавливаться на турбазах, в домах отдыха и пансионатах минимум до 15 июня.

Есть ли интерес к работающим санаториям и пансионатам

В открытых санаториях Краснодарского края готовы отдохнуть лишь четверть тех, кто забронировал отдых еще в начале года, констатирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, 25% тех, кто купил путевки, уже заехали или заедут на отдых в ближайшие дни.

Отдыхающих, уточняет Ромашкин, смутили жесткие правила отдыха: им ограничен выход за пределы санатория, а также доступ к бассейнам и пляжам, которые работают не везде. Кроме того, туристам оказалось сложно выполнить отдельные требования Роспотребнадзора. Заезжающий в санаторий должен предоставить свежую, не позднее двух дней до заезда, справку об отсутствии коронавируса. В некоторых регионах ее невозможно получить быстро, указывает Ромашкин. Другая необходимая справка — заключение эпидемиолога, что у туриста не меньше 14 дней не было контактов с инфекционными больными, «привела в замешательство поликлиники», констатировал собеседник РБК.

Не все хотят жить в условиях резервации, поэтому люди отказываются от поездок даже на июль и ждут, когда будут сняты ограничения, утверждает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Что предлагают клиентам туроператоры

Крупные туроператоры решили этим летом переориентироваться и организовать чартерные программы на российские курорты. Поскольку у россиян традиционно пользуется спросом пляжный отдых, чартеры ставят прежде всего в Краснодарский край. По данным Aссоциации туроператоров России, полеты на черноморские курорты анонсировали Anex Tour (с 1 июня по 31 октября), TUI, «Библио-Глобус» (с 15 июня), «Интурист» (с 1 июля запускает чартерную программу в Анапу), а также «Пегас Туристик». Этот туроператор также c 16 июня ставит чартеры на Алтай и предлагает туры в Крым с авиаперевозкой.

Туроператоры запускают чартерные программы на российские курорты, чтобы хоть как-то компенсировать издержки и задействовать борта, которые раньше возили туристов за границу, поясняет Тюрина. Держать самолеты на земле невыгодно: денег они не приносят, а за обслуживание нужно платить.

Запуск чартерных программ обострит конкуренцию и приведет к снижению цен на перевозку, ожидает Ромашкин.

Как бронируются туры на июль и август

У туроператоров есть новые бронирования на июль и август, но без ажиотажа: их в десятки раз меньше, чем обычно бывает в конце мая и начале июня, отмечает гендиректор «Дельфина». Пока продажи находятся на уровне 25% от того, что было в конце мая прошлого года, сообщил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

У Tez Tour, как сообщили в его пресс-службе, большинство продаж приходится на вторую половину лета и бархатный сезон, заявок на июнь и начало июля — единичное количество, так как туристы опасаются, что к этому времени гостиницы могут не открыться.

Какие сейчас расценки на отдых

Услугами турфирм при организации поездки по России пользуются около трети отдыхающих, остальные покупают билеты и бронируют отели самостоятельно, оценивает Ромашкин. По его словам, в некоторых случаях туроператору удавалось собрать пакет дешевле, чем самому туристу: экономия могла составлять до 25% главным образом за счет перевозки. Пакетные туры с перелетом туроператоры предлагают в Краснодарский край, Крым и Казань, но часто у турфирм принято рассчитывать стоимость путевок по России без учета транспорта — эти расходы оцениваются отдельно, напоминает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Краснодарский край

В июле самый бюджетный семидневный тур на Кубань с авиаперелетом и трансфером на семью из трех человек (двое взрослых и один ребенок) с размещением в апартаментах в Красной Поляне без питания начинается от 34,3 тыс. руб., в августе — от 41,8 тыс. руб., сообщил представитель «Интуриста».

У Tez Tour бюджетный тур на неделю в Сочи такой же семье в июле обойдется от 47,6 тыс. руб. с авиаперелетом, размещением в трехзвездочном отеле и двухразовым питанием, в августе — от 48,2 тыс. руб.

Сеть агентств OnlineTur.ru предлагает семейный тур на неделю в Сочи в конце июля с размещением в отеле три звезды за 34,5 тыс. руб. без питания, в Красную Поляну — за 36,7 тыс. руб. Туры по системе «все включено» будут стоить минимум в два с половиной раза дороже, прогнозирует Блинов.

У «Интуриста» цена за недельный тур на семью в Сочи в отель четыре звезды по системе «все включено» в июле начинается от 90,3 тыс. руб., в августе в тот же отель — от 100,2 тыс. руб.

На сайте сети турагентств «Магазин горящих путевок» самое бюджетное из предложений по Краснодарскому краю — неделя проживания в Красной Поляне с 20 по 28 июля в трехзвездочном отеле за 24,8 тыс. руб. на семью (без перелета). Самый дешевый перелет из Москвы в Сочи бортом Nordwind на эти даты, согласно результатам поиска в билетном агрегаторе Aviasales.ru, на двоих взрослых и ребенка обойдется в 16,3 тыс. руб.

Тур в пятизвездочный отель в Сочи на первой линии курорта с трехразовым питанием от туроператора «Библио-Глобус» в конце июля будет стоить семье с ребенком от 190 тыс. руб.

Крым

В случае если этим летом полуостров откроется для туристов, самый бюджетный тур на троих (двое взрослых с ребенком) в Севастополь в июле будет стоить от 35 тыс. руб. с перелетом из Москвы, но без питания; в августе его цена будет практически такая же, сообщили в «Интуристе». Тур с проживанием в отеле четыре звезды по системе «все включено» стоит от 95,3 тыс. руб. в июле и от 101,7 тыс. руб. в августе.

Агентства OnlineTur.ru предлагают недельную путевку семье из трех человек на западное побережье Крыма (курорт Оленевка) в конце июня за 50,7 тыс. руб. Сеть турагентств «Горячие туры» на своем сайте предлагает путевки в отель в Крыму с завтраками от туроператора «Алеан» по цене от 53,2 тыс. руб. в конце июля.

На сайте «Магазина горящих путевок» цена самого бюджетного предложения (отдых в трехзвездочном пансионате в Алуште без питания в конце июля) начинается от 35 тыс. руб. (без перелета). А единственное предложение по системе «все включено» — недельный отдых в пятизвездочном отеле в Севастополе в конце июля — обойдется в 181 тыс. руб.

Самый бюджетный перелет в Симферополь в конце июля рейсом S7, согласно данным Aviasales.ru, будет стоить на троих 22,4 тыс. руб. без багажа.

Кавказские Минеральные Воды

Недельную путевку двоим взрослым с ребенком на один из курортов Кавказских Минеральных Вод, на Домбай, сеть OnlineTur.ru предлагает в июле от 45,3 тыс. руб. (отель без звезд, но с завтраком). Семейный отдых в пансионате категории четыре звезды в Ессентуках в конце июля от туроператора «Алеан» на сайте сети турагентств «Горячие туры» стоит от 47,8 тыс. руб. (без питания).

Стоимость перелета до курортов Кавминвод в конце июля для семьи из трех человек начинается, по информации Aviasales.ru, от 16,6 тыс. руб. (рейсом Utair без багажа).

Петербург из Москвы

Недельный тур из Москвы в Санкт-Петербург в июле с перелетом на семью у «Интуриста» будет стоить 34,3 тыс. руб. с размещением в хостеле, без перелета расценки начинаются от 13,3 тыс. руб. Размещение в отеле четыре звезды с завтраком — уже от 35,2 тыс. руб. с перелетом. За аналогичный тур в августе уже придется заплатить 39,6 тыс. руб.

У Tez Tour путевка в Петербург в июле с авиаперелетом и размещением в трехзвездочном отеле будет стоить от 43 тыс. руб., в четырехзвездочном — 63,6 тыс. руб., на август цены пока не сильно отличаются. Туроператор TUI предлагает самый бюджетный тур с размещением в отеле три звезды на Невском проспекте без питания по 29,6 тыс. руб.

Перелет из Москвы в Петербург и обратно в конце июля обойдется двум взрослым с ребенком от 9,1 тыс. руб. (рейс Utair без багажа).

Калининградская область

Туры в отели Калининграда предлагает туроператор TUI: в областном центре самый бюджетный отдых на неделю будет стоить семье из трех человек от 22 тыс. руб., а в гостинице курортного города Балтийск — от 24,3 тыс. руб. Туроператор Anex Tour на своем сайте предлагает туры на курорт Светлогорск в конце июля на семью из трех человек по цене от 54,1 тыс. руб.

В «Магазине горящих путевок» цены за размещение в отеле три звезды начинаются от 32,7 тыс. руб. (без питания). Перелет из Москвы в Калининград и обратно в конце июня будет стоить семье минимум 12,6 тыс. руб. (рейс Utair без багажа, данные Aviasales.ru).

Алтай

Отдохнуть на Алтае в конце июля российская семья сможет, согласно информации на сайте TUI, по цене от 54,4 тыс. руб. с размещением в коттеджном домике без питания. В «Магазине горящих путевок» минимальная цена за недельный отдых семьи с размещением в коттеджах или летнем домике неподалеку от горнолыжного комплекса «Манжерок» начинается от 54,4 тыс. руб.

Что будет с ценами

Как правило, программы, которые туроператоры запускают после снятия серьезных ограничений, начинаются с довольно приятных цен — чуть ниже тех, которые планировались на сезон, чтобы разогнать спрос, указывает Ирина Тюрина.

Если сравнивать текущие цены на туры с прошлогодними, то они выросли на 5–6%, то есть в пределах инфляции, считает Ромашкин. Пока отели, санатории, пансионаты не поднимали цены на размещение этим летом, объявленные в начале этого года, отмечают в «Интуристе». В тех санаториях, которые уже открылись, загрузка в первую неделю июня не превысит 5%, и даже если поднять цены, заработать пока не удастся, считает Ромашкин. В случае если в июле и августе спрос будет высок, то отели могут попытаться поднять цены на 10%, чтобы компенсировать свои убытки в мае и июне.