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Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

Под надуманными предлогами удерживать россиян от поездок за рубеж никто не собирается, пообещала глава ведомства. Но пока никто из зарубежных коллег не направлял уведомлений о готовности принять российских туристов
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти России не будут искусственно сдерживать выездной поток из-за пандемии коронавируса. Об этом на заседании внутрифракционной группы «Единой России» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся», — пообещала она (цитата по ТАСС).

По словам Догузовой, ведомство контактирует с зарубежными партнерами, в том числе с министрами туризма стран G20 и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества. Никто из них пока не направлял официальных уведомлений о готовности принять российских туристов «с содержательными объяснениями, как будет обеспечена их безопасность», добавила глава Ростуризма.

Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом
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Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Поступающую информацию о готовности стран для зарубежных туристов она сочла попыткой привлечь к себе внимание и напомнить о себе. «Предпосылок к тому, чтобы кто-то в июне открылся с конкретной датой, я не вижу», — заявила Догузова и добавила, что Роспотребнадзор изучит их, как только они появятся.

О готовности принимать туристов с начала лета сообщали, в частности, в Турции и на Кипре.

25 мая Догузова заявила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе. Тогда же вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в условиях, когда вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 не готова, ограничения на пересечение границы придется продлить из-за угрозы второй волны заболевания. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.

Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма
Общество
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

7 мая президент Владимир Путин предложил разработать меры для поддержки внутреннего туризма. Он отметил, что в связи с пандемией трудно прогнозировать, когда для россиян будут доступны зарубежные туристические направления.

Поэтапный выход туристической отрасли из карантина начнется 1 июня, говорила ранее Догузова. В середине апреля она направила Чернышенко письмо, в котором оценила совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов в первом полугодии 2020 года в 1,5 трлн руб. Позднее в обращении к главам российских регионов она призвала их поддержать внутренний туризм.

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Источник: JHU
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ростуризм, туризм
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