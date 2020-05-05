Касперский решил помочь туристическим стартапам на фоне пандемии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперcкий запустит программу поддержки туристических стартапов из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Лаборатория Касперского» запустит онлайн-акселератор Kaspersky Exploring Russia, то есть социальный институт поддержки стартапов. Он будет помогать новым компаниям и поддержит внутренний туризм в России.

«Я лично и наша команда хотим предоставить возможность состояться подобным проектам благодаря медийной и маркетинговой поддержке, а также инвестициям, которые можно будет привлечь в рамках акселерационной программы», — сказал Касперский.

По его словам, пандемия коронавируса стала испытанием для всего мира и привела к финансовому кризису, она изменит индустрию туризма. Он отметил, что потребность в путешествиях не исчезнет и в сложившейся ситуации выиграют те, кто использует время кризиса с пользой и сможет предложить рынку новые проекты и подходы.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что участниками программы смогут стать не только те, у кого уже есть готовый бизнес-проект, но и люди со сложившейся идеей. Помимо этого участниками могут стать граждане и резиденты любого государства. В компании заявили, что проекты не обязательно должны быть связаны с российским туризмом, но «в будущем должны быть применимы для раскрытия туристического потенциала России».

В жюри, которое будет выбирать проекты, войдут Евгений Касперский, представители «Лаборатории Касперского» и главные эксперты туристического бизнеса, говорится в сообщении. Для финалистов будут проходить онлайн-мастер-классы и лекции.

Победитель конкурса получит грант на профильное для своего бизнеса онлайн-обучение. Тот, кто займет второе место, получит маркетинговую и PR-поддержку проекта, а бронзовый призер — подписку на софт для решения бизнес-задач.

В середине апреля глава Ростуризма Зарина Догузова написала вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В письме она сообщила, что из-за пандемии коронавируса продажи в сфере туризма в России упали почти до нуля. По ее словам, к концу первого полугодия российский турбизнес недополучит около 1,5 трлн руб. доходов.

В конце февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупреждала, что в связи с приостановкой продажи путевок и ограничениями из-за распространения инфекции существует риск возникновения коллапса на туристическом рынке.