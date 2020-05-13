Ростуризм пообещал новые требования для безопасности туристов

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) вместе с экспертными и аналитическими центрами начало подготовку предложений по восстановлению туристической отрасли после снятия ограничительных мер, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, речь шла о том, что в ходе поэтапного выхода отрасли из карантинных мер появятся новые требования безопасности туристов. В сообщении Ростуризма не указывается, что конкретно имеется в виду, однако подчеркивается, что при их внедрении необходимо сохранить привлекательность турпродукта.

В числе других мер по поддержке отрасли назывались освобождение турфирм от уплаты налогов, поддержка инвесторов и собственников туристической инфраструктуры в части беспроцентных кредитов на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты.

Также в ходе онлайн-встречи говорилось о разработке новых туристических предложений в российских регионах, субсидировании путешествий для социально незащищенных групп граждан, а также системного продвижения в стране и мире уникальных и доступных направлений отдыха в регионах России.

Накануне туркомпании и владельцы гостиничного бизнеса попросили разрешить с 1 июня поездки между регионами России, где зафиксирован низкий уровень заболевания коронавирусом. Также они предложили ослабить ограничения в сфере выездного туризма и разрешить взаимные туристические поездки между странами, в которых распространение COVID-19 находится на низком уровне.

В конце марта правительство назвало перечень пострадавших от коронавируса отраслей, которые могут рассчитывать на приоритетную поддержку государства. В список была включена сфера туризма и гостиничного бизнеса.



В начале апреля Ростуризм сообщил, что совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. Под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн сотрудников отрасли.