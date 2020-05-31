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Туристы забронировали около 70% мини-отелей и пансионатов Крыма на лето

Основной поток туристов ожидают на полуострове в июле и августе. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал начало курортного сезона с 15 июня, однако пока только для жителей региона
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Около 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов Крыма уже забронированы на лето, глубина бронирования — до сентября, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.

По ее словам, основной поток туристов на полуострове ожидают в июле и августе. «Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет», — пояснила Стамбульникова.

Она также рассказала, что владельцы отелей и пансионатов, входящих в ассоциацию, не завышают цены на отдых в летнем сезоне 2020 года, они остаются на уровне 2018-2019 годов.

Объекты размещения уже сейчас готовятся к заезду туристов и закупают необходимые средства защиты, в том числе рециркуляторы, маски, средства личной гигиены, отметила председатель АСМОК. В номерах планируется разместить антибактериальные гели, салфетки, а также кварцевые лампы.

Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

20 мая Роспотребнадзор озвучил рекомендации по возобновлению работы санаториев в условиях распространения коронавируса. Ведомство советовало селить туристов по одному, кроме членов одной семьи. Сотрудники должны будут подтвердить отсутствие коронавируса и предоставить справку, а также проходить тестирование минимум раз в неделю.

Роспотребнадзор также советовал санаториям не организовывать групповое посещение процедур постояльцами и обеззараживать медицинские кабинеты после каждого посетителя. Кроме того, в столовых туристов необходимо будет рассаживать с соблюдением дистанции или приносить еду им в номер.

Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал некоторые требования Роспотребнадзора невыполнимыми и попросил смягчить их. В частности, он выступил против необходимости тестировать всех сотрудников туристической сферы и туристов, а также против рекомендации Роспотребнадзора переоборудовать отель в обсерватор, если в нем будут выявлены больные коронавирусом. Аксенов также попросил изменить требование социальной дистанции на пляже.

Курорты Крыма смогут работать на прием туристов уже с 15 июня, однако пока только для жителей региона, сообщал Аксенов. Санатории и отели начнут готовить уже с 1 июня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: Крым, отели
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