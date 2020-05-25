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Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом, заявил на заседании президиума координационного совета премьер-министр Михаил Мишустин.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал глава правительства (цитата по ТАСС).

Он отметил, что многие страны, зависящие от туристических доходов, уже объявили о смягчении карантинного режима.

«Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки», — добавил премьер.

«Я прошу наших граждан не торопиться», — призвал глава правительства, поскольку «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

Материал дополняется.

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