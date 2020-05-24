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Пандемия коронавируса ,  
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Операторы допустили продление туристического сезона в Турции

В этом году из-за пандемии коронавируса туристический сезон в Турции может быть продлен до декабря. Об этом «РИА Новости» заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

По его словам, максимальный поток туристов в страну ожидается в осенние месяцы. «Для россиян, которые чаще всего приезжают на море, это может быть дополнительным шансом продлить лето», — считает Баглыкайя.

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Стамбул, Турция

Собеседник агентства считает, что первыми в Турцию прибудут туристы их Китая, Японии, Южной Кореи и арабских стран, а затем — из Европы. «Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе», — заявил он, отметив, что это связано с эпидемиологической обстановкой.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что в связи с пандемией прогнозировать, когда для россиян будут доступны зарубежные туристические направления, пока трудно.

По словам министра культуры Турции, туристический сезон в этой стране откроется в конце мая. Пока Анкара разрешила въезд гражданам 31 страны, в том числе России, для прохождения лечения в медучреждениях.

Теги: Турция, туристы
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