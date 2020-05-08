Глава Крыма «по-честному» ответил на перспективы отдыха в Крыму летом

Севастополь (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Крым вряд ли будет принимать отдыхающих из других субъектов России, возможен только туризм внутри самого региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания регионального оперативного штаба.

«Межсубъектовой миграции туристов, объективно мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все», — сказал Аксенов.

«Если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию программы внутреннего туризма», — добавил он. Аксенов сообщил, что власти Крыма «имеют понимание», как это сделать, и обратятся за поддержкой к президенту России.

Глава республики уточнил, что в текущей ситуации с коронавирусом обсуждать внутренний туризм в Крыму можно только на уровне планов. Он объяснил, что по существующим требованиям при обнаружении в отеле заболевшего COVID-19 учреждение превращается в обсерватор. Аксенов отметил, что это требует больших затрат и парализует работу туристической сферы, поэтому пока гостиницы рано открывать даже для жителей Крыма.