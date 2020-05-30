Попова выступила против отправки на отдых из «горячих точек» по COVID-19

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела Московский регион, заявив, что его жители пока смогут отдыхать только в его пределах. Многие «с удовольствием отдыхают в своей полосе», считает она

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские регионы с благополучной эпидемиологической ситуацией первыми смогут отправить своих жителей на отдых. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать», — сказала она.

По ее словам, нельзя «из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то».

Как отметила Попова, жители столичного региона пока смогут отдыхать только в его пределах. «Это тоже хорошая возможность», — сказала глава Роспотребнадзора, добавив, что многие «с удовольствием отдыхают в своей полосе».