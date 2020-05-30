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Пандемия коронавируса ,  
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Попова выступила против отправки на отдых из «горячих точек» по COVID-19

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела Московский регион, заявив, что его жители пока смогут отдыхать только в его пределах. Многие «с удовольствием отдыхают в своей полосе», считает она
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские регионы с благополучной эпидемиологической ситуацией первыми смогут отправить своих жителей на отдых. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать», — сказала она.

По ее словам, нельзя «из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то».

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

Как отметила Попова, жители столичного региона пока смогут отдыхать только в его пределах. «Это тоже хорошая возможность», — сказала глава Роспотребнадзора, добавив, что многие «с удовольствием отдыхают в своей полосе».

Две недели назад Попова заявляла, что начало сезона отпусков на российских курортах будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Это из разряда больших, хороших, правильных, но надежд», — говорила она. «Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели».

19 мая руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая отрасль начнет работать 1 июня. По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а в отдельных регионах — отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Догузова также рассказала, что Ростуризм совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность смягчения требований к санаториям в рамках постепенного снятия ограничений для туризма. «Мы с Роспотребнадзором работаем над тем, чтобы все-таки рекомендации к санаториям были несколько иными, не были чрезмерными при полном соблюдении безопасности людей», — отмечала она.

В рекомендациях, которые Роспотребнадзор дал санаториям, говорилось, что отдыхающих нужно размещать в номерах по одному (кроме семей). Сотрудники санаториев должны проходить тестирование на коронавирус раз в неделю. Медицинские услуги в санаториях будут оказывать по предварительной записи, групповое посещение процедур будет запрещено. Питание ведомство рекомендовало организовать по номерам или в столовых и кафе с обеспечением социальной дистанции (рассадку не более одного человека за один стол, за исключением семей).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус, отпуск
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