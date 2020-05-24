Власти Испании назвали дату открытия туристического сезона

Власти Испании намерены разрешить въезд иностранным туристам с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес. Фрагмент выступления политика на пресс-конференции опубликован в Twitter.

«Этим летом будет туристический сезон. Мы возобновляем национальный туризм, а с июля также международный туризм, гарантируя все условия безопасности», — заявил Санчес.

Он отметил, что теперь испанский туризм будет иметь две отличительные черты: экологическую устойчивость и безопасность для здоровья.

В середине апреля в Испании зафиксировали спад числа заболевших и новых смертей среди зараженных коронавирусом пациентов.

Со 2 мая власти Испании начали смягчать введенные из-за пандемии ограничения. В частности, жителям страны разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает пятую строчку по числу выявленных случаев заражений коронавирусом. В стране выявлено более 234 тыс. случаев заболеваний COVID-19. Умерли более 28 тыс. человек.