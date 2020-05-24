Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Ученый назвал Москву и Подмосковье регионами с пройденным пиком COVID-19 Общество, 06:15 Власти Испании назвали дату открытия туристического сезона Общество, 06:01 В ФМБА сообщили о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов Общество, 05:45 Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в московском регионе Общество, 05:35 Операторы допустили продление туристического сезона в Турции Общество, 05:17 Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота» Общество, 05:10 Академик РАН назвал условие для неуязвимости населения к коронавирусу Общество, 04:48 Посольство потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина Политика, 04:18 Первый за 17 лет в России концерт певицы Бьорк перенесли из-за пандемии Общество, 04:18 Ковальчук отказался призывать живущих в хрущевках россиян оставаться дома Спорт, 04:01 Кабмин выделил ₽25 млрд на поддержку российского автопрома Общество, 03:36 Заложник раскрыл детали беседы с захватчиком Альфа-банка в центре Москвы Общество, 03:19 Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу Политика, 03:10 Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике Политика, 02:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Испании назвали дату открытия туристического сезона

Власти Испании намерены разрешить въезд иностранным туристам с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес. Фрагмент выступления политика на пресс-конференции опубликован в Twitter.

«Этим летом будет туристический сезон. Мы возобновляем национальный туризм, а с июля также международный туризм, гарантируя все условия безопасности», — заявил Санчес.

Он отметил, что теперь испанский туризм будет иметь две отличительные черты: экологическую устойчивость и безопасность для здоровья.

В середине апреля в Испании зафиксировали спад числа заболевших и новых смертей среди зараженных коронавирусом пациентов.

Со 2 мая власти Испании начали смягчать введенные из-за пандемии ограничения. В частности, жителям страны разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Возвращение к «новой нормальности»: как Европа смягчает ограничения
Общество
Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает пятую строчку по числу выявленных случаев заражений коронавирусом. В стране выявлено более 234 тыс. случаев заболеваний COVID-19. Умерли более 28 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Испания, туризм
Материалы по теме
В Испании за сутки умерли менее 100 человек впервые за два месяца
Общество
В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли свыше 800 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter