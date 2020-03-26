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Отели из-за низкой загрузки предложили услуги по самоизоляции в номерах

Из-за эпидемии вируса загрузка отелей в Москве в марте, по оценкам экспертов, не превысит 30%, а в апреле не дотянет и до 10%. Чтобы снизить издержки, ряд гостиниц предлагает снимать номера в долгосрочную аренду «для самоизоляции»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Как эпидемия уже сказалась на загрузке отелей

По итогам марта загрузка столичных гостиниц составит 10–30%, оценила руководитель направления гостиничного бизнеса консалтинговой компании JLL Яна Уханова. Заместитель директора CBRE Татьяна Белова также прогнозирует, что в марте заполняемость номеров не превысит 30%. Для сравнения, в прошлом году в марте в отелях Москвы, по данным CBRE, был занят 51% номеров.

Больше всего уже пострадали гостиницы категорий две-три звезды, которые в первую очередь зависят от туристов из Китая и других организованных групп, отмечает Уханова. Загрузку этого сегмента московских гостиниц в JLL прогнозируют по итогам марта на уровне 10–15%, загрузка центральных гостиниц категорий четыре-пять звезд составит максимум 20–30%.

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Для Москвы это шоковые показатели, которые было сложно предположить, подчеркивает Уханова. По ее словам, сейчас загруженными остаются только гостиницы, в которых по контрактам с авиакомпаниями, еще продолжающими полеты, останавливаются авиационные бригады. Кроме того, остался небольшой спрос со стороны постояльцев, занятых в конкретном проекте и проживающих в отелях.

В январе 2020 года, по данным Cushman & Wakefield, средняя загрузка качественных гостиниц в Москве достигала 62,8% против 57,5% годом ранее, в феврале — 68,7% против 68,5%.

В феврале, когда ограничения носили еще локальный характер, одних туристов заместили другие, а гостиницы совершали стандартные ценовые маневры, отмечает партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

Загрузка отелей группы Accor (бренды Novotel, Mercure, Ibis и Adadgio в Москве и Петербурге) до 15 марта в России была схожа с прошлогодней, сообщил гендиректор компании Accor New East Europe Алексис Деларофф, признав, что «с 16-го все стало плохо». Загрузка отелей Accor в Москве по итогом марта составит менее 40%, в Петербурге — не более 30%. Петербург, по словам Делароффа, сложнее переживает ситуацию, поскольку доля иностранных туристов в гостиницах там выше, чем в столице.

Основные изменения для отельеров произошли 18 марта, когда правительство объявило о запрете въездного туризма, констатирует Константин Горяинов, вице-президент по операционной деятельности в России и странах СНГ компании Interstate Hotels & Resorts (управляет в Москве тремя отелями сети Marriott, двумя Holiday Inn, а также Sheraton Palace Hotel Moscow и «Hilton Ленинградская»). По его словам, загрузка московских отелей сейчас 10–15%.

РБК направил запрос в Hilton Hotels & Resorts. В Radisson Hotel Group и сети отелей Azimut отказались от комментариев.

Что будет в апреле

На апрель прогноз еще более неутешительный, говорит Белова. «Если сравнивать с Китаем, в пик распространения вируса загрузка снижалась до уровня менее 10%», — отмечает она. Прогноз JLL еще пессимистичнее — 3–7%.

Загрузка отелей в апреле будет стремиться к нулю, категоричен Горяинов. Деларофф настроен более оптимистично и ожидает средней загрузки в апреле в Москве на уровне 30–38%, в Петербурге — 20–25%.

«Но нужно понимать, что эта ситуация не навсегда и спрос восстановится. При этом деловой спрос восстанавливается в первую очередь, а Москва — это как раз город деловых туристов», — уточняет Уханова.

Как гостиницы привлекают постояльцев

Способ выживания, который сейчас рассматривают гостиницы, — это переход к долгосрочной аренде номеров как альтернативе съему квартир, рассказала Уханова. По ее словам, это поможет отелям компенсировать операционные расходы: такой подход особенно актуален для гостиниц четыре-пять звезд, в которых действительно комфортно проживать длительное время.

Некоторые отели уже снизили цены на номера в отелях на 50%, в том числе для привлечения спроса на долгосрочное бронирование на одну-две недели, говорит Белова. Это делается в том числе для привлечения людей, которые вернулись из-за границы и должны выдержать 14-дневный карантин, указывает эксперт.

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По словам Делароффа, Accor «постоянно разрабатывает новые маркетинговые и коммерческие предложения» и долгосрочная аренда — одно из них. Для длительной аренды приспособлены, например, отели Adagio, уточняют в Accor.

В Москве «номер в отеле на месяц по цене аренды квартиры» начал предлагать четырехзвездочный бутик-отель «Чемоданов» на Покровке. В Петербурге пятизвездочный отель «Гельвеция» назвал акцию по скидкам на долгосрочное проживание «Самоизоляция в отеле».

«Мы не видим какого-то большого спроса на то, чтобы люди самоизолировались в отелях, и не готовим такие предложения. Отели пытаются хоть как-то хоть кого-то привлечь, но я не думаю, что будет массовый спрос на такие услуги», — считает Горяинов.

Что просят отели и чем им помогут

На прошлой неделе Федерация рестораторов и отельеров обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести на 120 дней мораторий на взимание арендной платы, а также каникулы на уплату коммунальных услуг.

Федерация попросила также рефинансировать существующие займы ресторанов и гостиниц и предоставить беспроцентные кредиты с отсрочкой выплаты основного долга и приостановить действие статей Гражданского кодекса, которые предусматривают наказание за задержку заработной платы.

Правительство уже утвердило план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в котором, в частности, есть положения об отсрочке на три месяца по налоговым платежам отраслям, пострадавшим от распространения вируса. Эту меру, согласно плану, должны утвердить до 30 марта.

В Москве 24 марта утвердили меры, согласно которым гостиницам продлят до 31 декабря срок уплаты аванса за первый квартал этого года по налогу на имущество и по земельному налогу.

Автор: Надежда Федорова
Теги: гостиницы, недвижимость
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