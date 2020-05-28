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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России

Фото: Игорь Генералов / ТАСС
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

При поездках внутри России для отдыха нужно учитывать несколько факторов, в том чиcле риск оказаться на двухнедельном карантине или не попасть в место назначения из-за отсутствия справки. Об этом РБК сообщила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, нужно помнить, что если выезжать из региона — очага эпидемии, то по приезду можно попасть в карантин. «Поэтому перед планированием поездки обязательно нужно уточнять, какой порядок приема гостей... Единственное, нужно понимать, что где бы вы ни находились, правила санитарной гигиены и физического дистанцирования остаются», — добавила Попович.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме того, не рекомендуется выезжать в регионы, где остаются жесткие противоэпидемические мероприятия и высокий уровень заболеваемости, в частности Дагестан, рассказала РБК врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Кроме того, нужно оценивать, будут ли в регионе, куда едет человек, открыты санатории, насколько хорошо работает инфраструктура и дома отдыха, кафе, рестораны. «Судя по тому, как складывается ситуация, до середины или до конца июня такого свободного режима и отдыха, к которому мы привыкли, не будет» — рассказала Галина Кожевникова. Также необходимо помнить и о том, что, кроме коронавируса, существуют и другие инфекционные заболевания. «Сейчас активизировались клещи в Западной Сибири, Алтае — в регионах, которые тоже пользуются популярностью среди туристов. Эти моменты тоже стоит учитывать при планировании отдыха», — пояснила она.

С осторожностью стоит выбирать отдых в южных регионах. Так, по словам главы ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, большинство россиян ждут снятия ограничений по таким направлениям, как Крым и Краснодарский край. А в этих регионах пока определенности по датам снятия карантина нет. «По этим направлениям информация противоречивая, мы видим тут традиционные «качели», когда ответственные люди из этих регионов говорят, что они готовы снять ограничения, потом снова продляют их и т.д. Скорее всего, я думаю, что сроки, названные вице-премьером, то есть конец июня — начало июля, вполне реалистичны, если, не дай бог, ничего нового не произойдет», — рассказал он.

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Приоритетные для внутреннего туризма Краснодар и Крым могут начать принимать туристов в июле, считает советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. «Мы должны получить четкую позицию местных властей об отмене карантинов. Как только ограничения начнут сниматься, туристы сразу поедут, потому что много заказов осталось с зимнего бронирования. Мы очень рассчитываем, что это будет не позднее 1 июля. Это пока не утвержденная дата, но мы на нее рассчитываем», — отметил Горин.

«Насколько я отслеживаю ситуацию в стране, в некоторых южных регионах ситуация пока напряженная — в той же Ростовской области. В Краснодарском крае, как говорил губернатор, предпринимают беспрецедентные меры для того, чтобы открыть сезон, и, возможно, в ближайшие недели ситуация нормализуется», — также отметила в разговоре с РБК Лариса Попович.

По словам Горина, сейчас ключевой вопрос — это отмена карантинных мероприятий с обязательной самоизоляцией. «Уже 33 региона поэтапно выходят из таких ограничений. Рекомендации Роспотребнадзора ослаблены и неизбыточны сейчас. Вопрос сейчас в открытии гостиниц. Мы пока планируем, что, помимо санаториев с медицинской лицензией, которые открыты с 1 июня, в ближайшее время возобновится возможность туристических поездок», — рассказал он РБК.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«В сегодняшней ситуации стоит рассчитывать на совсем региональный природный отдых. Также может подняться интерес к дачным участкам как к месту отдыха», — добавил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, — «Главное в отдыхе соблюдать социальное дистанцирование и в местах, где происходит скопление людей, надевать маски и перчатки».

Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно. 19 мая руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая отрасль начнет работать 1 июня. По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а в отдельных регионах — отели коттеджного типа.

Решение о снятии ограничений в каждом регионе самостоятельно принимают местные власти. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что власти региона планируют с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. Для людей, которые приезжают в регион ради посещения санатория, основанием для проезда будет их путевка. Эти планы он озвучил 21 мая на совещании с Владимиром Путиным. «Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал глава региона. «Интуичить не надо», — ответил Путин. «Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед, принимать соответствующие решения», — посоветовал президент.

В тот же день ограничения, введенные из-за коронавируса, в крае продлили до 6 июня. По словам Кондратьева, для передвижения между городами и районами по-прежнему будет нужен пропуск, а все приезжающие на Кубань из других регионов должны направляться на 14 дней в обсерватор.

Теги: летний отдых, курорты
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