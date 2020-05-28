Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России

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При поездках внутри России для отдыха нужно учитывать несколько факторов, в том чиcле риск оказаться на двухнедельном карантине или не попасть в место назначения из-за отсутствия справки. Об этом РБК сообщила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, нужно помнить, что если выезжать из региона — очага эпидемии, то по приезду можно попасть в карантин. «Поэтому перед планированием поездки обязательно нужно уточнять, какой порядок приема гостей... Единственное, нужно понимать, что где бы вы ни находились, правила санитарной гигиены и физического дистанцирования остаются», — добавила Попович.

Кроме того, не рекомендуется выезжать в регионы, где остаются жесткие противоэпидемические мероприятия и высокий уровень заболеваемости, в частности Дагестан, рассказала РБК врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Кроме того, нужно оценивать, будут ли в регионе, куда едет человек, открыты санатории, насколько хорошо работает инфраструктура и дома отдыха, кафе, рестораны. «Судя по тому, как складывается ситуация, до середины или до конца июня такого свободного режима и отдыха, к которому мы привыкли, не будет» — рассказала Галина Кожевникова. Также необходимо помнить и о том, что, кроме коронавируса, существуют и другие инфекционные заболевания. «Сейчас активизировались клещи в Западной Сибири, Алтае — в регионах, которые тоже пользуются популярностью среди туристов. Эти моменты тоже стоит учитывать при планировании отдыха», — пояснила она.

С осторожностью стоит выбирать отдых в южных регионах. Так, по словам главы ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, большинство россиян ждут снятия ограничений по таким направлениям, как Крым и Краснодарский край. А в этих регионах пока определенности по датам снятия карантина нет. «По этим направлениям информация противоречивая, мы видим тут традиционные «качели», когда ответственные люди из этих регионов говорят, что они готовы снять ограничения, потом снова продляют их и т.д. Скорее всего, я думаю, что сроки, названные вице-премьером, то есть конец июня — начало июля, вполне реалистичны, если, не дай бог, ничего нового не произойдет», — рассказал он.