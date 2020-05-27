Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха
Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации по работе детских лагерей. В текущем году детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций ведомства (.pdf)
Согласно требованиям Роспотребнадзора, в этом году детей смогут отправить только в те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе, где они проживают.
«Органами исполнительной власти в сфере здравоохранения устанавливаются порядок маршрутизации и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19 в медицинские организации и закрепление медицинских организаций за каждой оздоровительной организацией»,— говорится в рекомендациях.
Дети, проживающие в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), смогут отдыхать в субъектах Российской Федерации, граничащих с ними.
В ведомстве посоветовали обеспечить постоянное дежурство врача и медсестры, а также организовать регулярные замеры температуры.
Из документа следует, что детей следует доставлять к местам отдыха автотранспортом. После снятия ограничений можно пользоваться железной дорогой и самолетами, но только если приняты «исчерпывающие меры профилактики».
При перевозке детей по железной дороге в вагон не должны иметь доступа посторонние, а на вокзалах и в аэропортах организованным группам следует предоставлять так называемые зеленые коридоры.
При этом Роспотребнадзор рекомендовал в целях профилактики исключить проведение родительских дней и массовых мероприятий, а также пересмотреть режим работы лагеря. В ведомстве посоветовали проводить занятия по интересам, а кружковую работу отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещениях.
«С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе», — говорится в рекомендациях.
Также в рекомендациях указывается, что для каждого отряда необходимо выделить отдельное помещение с учетом социальной дистанции между детьми — не менее 1,5 м.
Сотрудников учреждений детского отдыха обяжут сдавать тесты на наличие коронавируса, после чего они смогут быть допущены к работе с детьми. В рекомендациях отмечается, что в течение всей смены сотрудники не должны будут покидать территорию учреждений.
Ранее Минпросвещения рекомендовало начать детскую оздоровительную кампанию с 1 июля.
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