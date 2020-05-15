Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

Ростуризм попросил власти регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на письмо главы ведомства Зарины Догузовой руководителям субъектов.

По словам Догузовой, внутренний туризм «может и должен стать мощнейшим драйвером» создания рабочих мест и развития секторов экономики, а поддержка отрасли принесет экономический, гуманитарный и социальный эффект, в частности, повысит востребованность услуг музеев и других учреждений культуры, а также оздоровления и отдыха.

По словам главы ведомства, после того, как введенные из-за пандемии коронавируса ограничения будут сняты, развитие внутреннего туризма может дать экономикам регионов «мощнейший импульс для восстановления», а также перезапустит торговлю, транспорт, развлекательный сектор и культуру. В этой связи, считает она, представителям турбизнеса, инвесторам и инициаторам новых проектов в этом секторе необходимо предоставить максимально возможные меры региональной поддержки — прямое финансирование, налоговые и неналоговые льготы.

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