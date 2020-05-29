Безработица выросла вслед за пособием

Росстат зафиксировал минимальный уровень занятости с апреля 2016 года

Число безработных россиян в апреле возросло до 4,3 млн человек, следует из оценки Росстата, уровень безработицы вырос до 5,8% — максимум за четыре года. Пособие по безработице, по данным Роструда, получали только 1,1 млн граждан

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Число безработных в России за месяц возросло более чем на 800 тыс. человек — до 4,3 млн в апреле (против 3,485 млн человек в марте), следует из оценки Росстата с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы в соответствии с методологией Международной организации труда.

Рост числа безработных в апреле 2020 года в годовом выражении (то есть к апрелю 2019 года) составил 21%, а по сравнению с мартом 2020 года — 23,4%, следует из данных Росстата. Таким образом, уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы после 4,7% в марте 2020 года, что является максимальным значением с апреля 2016 года.

Апрель 2020 года в связи с распространением пандемии COVID-19 был объявлен президентом России нерабочим с условием сохранения за работниками зарплаты, но последствиями карантинных ограничений стали сокращение доходов россиян, неоплачиваемые отпуска и увольнения. «Если у заболевших в тяжелой форме коронавирус разрушает легкие, то на рынке труда он разрушает бизнесы и рабочие места, оставляя людей без работы и доходов», — писал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в докладе фонда «Либеральная миссия», посвященном коронавирусному кризису (.pdf).

Для поддержки граждан, потерявших работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.). Это привело к 80-процентному росту числа официально зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости: 1,3 млн человек в апреле против 727 тыс. в марте 2020 года, следует из данных Роструда. В апреле пособие по безработице получали 1,1 млн россиян.

Но даже максимальный размер пособия по безработице остается небольшим: около 25% по отношению к средней зарплате, замечал Гимпельсон. В Москве и Московской области установлен более высокий размер пособия — 19,5 тыс. и 15,5 тыс. руб., но и стоимость жизни здесь выше. Нужно максимально упростить регистрацию и выплату пособия по безработице и увеличить его размер хотя бы на четверть, назвав его, например, «временной субсидией из-за потери дохода вследствие вынужденной самоизоляции», предложил директор Центра трудовых исследований ВШЭ.

Для того чтобы не допустить длительной и застойной безработицы, властям необходимо увеличить госзаказ при условии сохранения занятости на предприятиях, субсидировать задолженность по оплате коммунальных услуг безработных россиян с доходом на уровне регионального прожиточного минимума, а также увеличить срок предоставления безвозмездных субсидий малым и средним предприятиям на выплату зарплат в расчете МРОТ на занятого до одного года, следует из предложений Финансового университета при правительстве (есть у РБК).

Вместе с тем эксперты университета предлагают временно (до 2021 года) ввести правило направления на досрочную пенсию всех лиц предпенсионного возраста, которые имеют статус безработного на протяжении шести месяцев. А через изменение закона о содействии занятости населению увеличить срок направления на досрочную пенсию лиц предпенсионного возраста за три года, а не за два года до наступления стандартного пенсионного возраста, говорится в предложениях университета.

Смягчение условий назначения досрочной пенсии обсуждается как одна из мер антикризисного плана правительства по восстановлению экономики, который должен быть представлен президенту 1 июня, писали «Ведомости» и «Известия». РБК ознакомился с копией проекта документа, подлинность которого подтвердил источник, близкий к правительству. В нем предлагается до 31 декабря 2020 года предоставить возможность безработным россиянам, которым до пенсионного возраста осталось три года, досрочно выйти на пенсию. Сейчас граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста, при наличии страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин могут досрочно выйти на пенсию.

Минэкономразвития заложило в базовый вариант макропрогноза среднегодовой уровень безработицы в 2020 году на уровне 5,7% рабочей силы после 4,6% в 2019 году. В 2021 году ожидается снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022-м — до 4,9%, в 2023 году — до 4,7%.