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Газета
Санкции с обратным эффектом
Газета № 017 (3184) (2602) Экономика,
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Санкции с обратным эффектом
Аналитики IIF изучили последствия запрета инвестиций в суверенный долг России
В отличие от 2014 года возможные новые санкции США против России вряд ли принесут ожидаемый результат их инициаторам, считают эксперты вашингтонского IIF. Более того, они могут даже укрепить позиции российских банков на рынке ОФЗ
Фото: Александр Земляниченко / AP

Потенциальные санкционные инициативы в отношении России, которые рассматриваются в конгрессе США, например запрет на инвестиции в российский госдолг, вряд ли способны принести нужный результат Соединенным Штатам, поскольку российская экономика сейчас находится в гораздо лучшей форме, чем во время первоначальных санкций в 2014 году. Такой вывод делает Институт международных финансов (IIF, базируется в Вашингтоне и представляет интересы ведущих мировых банков) в докладе «Дело об американских санкциях против России» (The Case of U.S. sanctions on Russia; есть в распоряжении РБК).

Как отмечает IIF, экономика России за последние годы выстроила крепкую систему защиты от внешних потрясений, опорами которой являются:

  • плавающий рубль, выступающий как основной поглотитель шоков;
  • малая зависимость российских компаний от западных кредитов;
  • двойной профицит — и текущего счета, и федерального бюджета;
  • низкий уровень государственного долга, включая внешний долг;
  • большой объем международных резервов ЦБ (второй показатель в мире после Китая с точки зрения соотношения резервов и совокупного внешнего долга).

Если США введут полномасштабные санкции против суверенного долга России, последствия будут ощущаться далеко за пределами России или Соединенных Штатов, пишет IIF. Дело в том, что российские гособлигации достаточно важны для глобальной финансовой системы: они входят во все ключевые индексы развивающихся рынков, инвесторы держат их ради доходности. В 2019 году рынок рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ) привлек в пересчете на доллары $16 млрд от нерезидентов, а всего иностранцы владеют 32,2% всех ОФЗ по состоянию на 1 января 2020 года ($46,4 млрд из $143,8 млрд). 

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В январе 2020 года Минфин России удовлетворил рекордную заявку на продажу ОФЗ на 58 млрд руб. Покупателем всего объема выступил иностранный инвестор, сообщил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов, не раскрыв имени покупателя.

Непредсказуемые последствия

«Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков», — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

В январе 2018 года Минфин США выступил с рекомендацией не вводить санкции против российского суверенного долга, поскольку они могут привести к негативным побочным эффектам для глобальных рынков. Администрация США по-прежнему не поддерживает полноценные санкции против российского госдолга, следовало из письма Госдепартамента в комитет сената по международным отношениям, направленного в декабре 2019 года. Но в августе 2019 года США ввели ограниченные санкции против российского госдолга, запретив своим инвесторам участвовать в первичных размещениях российских госбумаг в иностранной валюте (сделки на вторичном рынке с любыми госбумагами, а также первичные покупки ОФЗ не были затронуты этими санкциями). Конгресс США продолжает рассматривать законопроекты, содержащие запрет для американцев инвестировать в новый российский госдолг независимо от валюты выпуска.

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Августовские санкции против первичных размещений валютных госбумаг России не повлияли на общий уровень иностранных инвестиций в российские суверенные евробонды, пишет IIF со ссылкой на данные ЦБ. По данным Банка России, с 1 июля 2019 года (последняя отчетная дата перед санкциями) по 1 января 2020 года нерезиденты практически не изменили владение российскими государственными еврооблигациями — $22,3 млрд (доля осталась на уровне 55%).

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что весомое присутствие иностранных инвесторов на рынке российского госдолга является страховкой от возможных санкций, потому что такие действия вызовут потери для иностранных инвесторов. «Тот момент, что наши финансовые рынки глобально интегрированы, дает нам определенную страховку», — отметил Колычев в октябре 2018 года.

Американцы инвестируют в ОФЗ

IIF попытался оценить владение российскими ОФЗ по странам происхождения инвесторов (такой статистики в публичном доступе нет, Минфин и ЦБ ее не раскрывают). Идентифицировать удалось пятую часть всех нерезидентов, владеющих рублевыми госбумагами (в эквиваленте примерно $9,5 млрд).

  • Американские инвесторы держат 53% ОФЗ, принадлежность которых удалось установить;
  • 39% бумаг принадлежат компаниям из Европы;
  • игроки из Азии держат около 4%.

Как следствие, санкции против рублевого госдолга «вероятно, возымеют больший эффект на американских инвесторов по сравнению с другими международными игроками», резюмирует IIF.

Плюсы от санкций

В случае ужесточения санкций против российского госдолга, вплоть до возможного требования к инвесторам США избавиться от всех российских госбумаг в течение определенного периода, американские держатели бондов вряд ли найдут тех, кто согласится перекупить у них российские бумаги, и, возможно, будут вынуждены списывать эти облигации. Тем самым они непроизвольно окажут услугу России, фактически простив ей долги, рассуждают экономисты IIF. Введение санкций против ОФЗ также сыграет на руку российским банкам, в том числе государственным: они скупят бумаги со скидкой и укрепятся в своем статусе посредников при торговле ОФЗ.

Российский Минфин уже говорил, что из-за санкций заимствования в долларах для него закрыты, но займы в других валютах, в частности в евро, возможны. IIF уточняет, что теоретически Россия даже сможет продолжить занимать в долларах: во-первых, технически можно выпустить номинированные в долларах евробонды с расчетами в другой валюте. Во-вторых, Россия могла бы попробовать обойти американский запрет через доразмещение существующего выпуска (например, летом 2017 года Россия разместила долларовый выпуск с погашением в 2047 году, а в марте 2018 года доразместила его, фактически заняв новые доллары). 

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В феврале 2020 года директор департамента Минфина по противодействию западным санкциям Дмитрий Тимофеев сказал РБК, что гипотетическое снятие санкций с России сейчас бы могло даже негативно отразиться на российской экономике, поскольку хлынувшие потоки капитала нарушили бы стабильность платежного баланса. Он комментировал статью Financial Times, которая цитировала неназванного советника Банка России, заявившего, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: американские санкции , ОФЗ , госдолг
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