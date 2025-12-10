Послы стран ЕС одобрили план по отказу от российского газа

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Послы стран Европейского союза в среду одобрили план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, сообщил представитель Дании, ныне председательствующей в ЕС, передает Reuters.

Согласование плана снимает одно из последних юридических препятствий перед окончательным решением об отказе от российского газа, отмечает агентство. Европарламент проголосует на следующей неделе, а министры стран ЕС, как ожидается, официально одобрят запрет в начале 2026 года, говорится в материале. Официальные лица ожидают, что договоренностей удастся достичь большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии, отмечает агентство.

План предусматривает, что отказ от газа из России будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Власти Венгрии обещали добиваться аннулирования плана ЕС по отказу от российских энергоносителей, в том числе через суд. Инициатива Брюсселя «противоречит договорам ЕС, в которых говорится, что энергетическая политика является национальной компетенцией», — указывал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Словацкие власти говорили, что тоже будут оспаривать план ЕС. Премьер-министр страны Роберт Фицо называл такой шаг со стороны Евросоюза «абсурдным».

Материал дополняется