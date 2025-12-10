 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Послы стран ЕС одобрили план по отказу от российского газа

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Послы стран Европейского союза в среду одобрили план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, сообщил представитель Дании, ныне председательствующей в ЕС, передает Reuters.

Согласование плана снимает одно из последних юридических препятствий перед окончательным решением об отказе от российского газа, отмечает агентство. Европарламент проголосует на следующей неделе, а министры стран ЕС, как ожидается, официально одобрят запрет в начале 2026 года, говорится в материале. Официальные лица ожидают, что договоренностей удастся достичь большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии, отмечает агентство.

План предусматривает, что отказ от газа из России будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Власти Венгрии обещали добиваться аннулирования плана ЕС по отказу от российских энергоносителей, в том числе через суд. Инициатива Брюсселя «противоречит договорам ЕС, в которых говорится, что энергетическая политика является национальной компетенцией», — указывал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Словацкие власти говорили, что тоже будут оспаривать план ЕС. Премьер-министр страны Роберт Фицо называл такой шаг со стороны Евросоюза «абсурдным».

Материал дополняется

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 13:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 13:08
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 13:22
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 13:22
Лояльность в ее классическом виде исчезает: что идет ей на сменуПодписка на РБК, 13:22
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Дегтярев заявил, что талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка» Спорт, 13:15
Минпросвещения назвало даты выпускных и последних звонков в 2026 году Общество, 13:10
«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам Финансы, 13:09
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 13:07
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 12:59
Мемкоин Трампа будет использоваться в мобильной игре про миллиардеров Крипто, 12:58
РПЛ назвала дату первого матча после зимнего перерыва Спорт, 12:53
В России офицерам ВСУ дали пожизненное за удар БПЛА по курскому пляжу Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52